Харрисон Форд в пятый раз сыграет Индиану Джонса

Легендарный Индиана Джонс возвращается, и вновь главная роль достанется Харрисону Форду. О старте съемок пятого фильма франшизы сообщила президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Она опровергла все слухи о новом актере, который мог бы сыграть главного героя и добавила, что новый фильм станет продолжением истории, а не ее "перезагрузкой".

Впервые роль неутомимого и бесстрашного археолога Харрисон Форд сыграл в 1981 году в фильме "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега". На радость поклонникам сохранил свою роль и в следующих трех сериях - "Индиана Джонс и храм судьбы" (1984 год), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989 год), и "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа" (2008 год).

По словам Кэтлин Кеннеди, которую цитирует портал NME, о съемках новой серии об Индиане Джонсе стали говорить еще в 2008 году, однако лишь в 2015 началась работа над новым проектом. Первоначально релиз был запланирован на июль 2019 года, потом был перенесен на июль 2020 года, и, наконец, озвучена новая дата - 9 июля 2021 года. Однако название фильма и детали сюжета пока не держатся в секрете.