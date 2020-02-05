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05.02.2020 07:19
Рубрика: Спорт

Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"

Текст: Максим Домчев

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился хет-триком в победном матче против "Лос-Анджелеса" - 4:2. Благодаря этому он вышел в лидеры снайперов нынешнего сезона.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" на своей площадке принимал "Лос-Анджелес". Накануне матча на утренней тренировке произошел неприятный инцидент. Александр Овечкин нанес бросок по воротам Ильи Самсонова, и шайба попала в шлем, при этом голкипер "столичных" получил травму и был отправлен на обследование в больницу. В итоге принять участие в матче Самсонов не смог, а "Вашингтон" был вынужден вызвать из фарм-клуба дополнительного голкипера.

Овечкин сильно переживал из-за случайной травмы партнера и всю свою злость обрушил на "Лос-Анджелес". По ходу матча "столичные" уступали 1:2, но на 54-й минуте встречи пришло время россиянина. Почти за пять минут он забросил три шайбы в ворота гостей, принеся своей команде победу.

Благодаря этому хет-трику Овечкин с 40 голами возглавил гонку лучших снайперов сезона, опередив Давида Пастрняка, у которого 38 шайб.

Также Овечкин опередил легендарного Мориса Ришара и вышел на восьмое место по количеству матчей с тремя и более заброшенными шайбами. У россиянина их стало 27.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

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