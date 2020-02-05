"Яндекс" обрушился во многих городах России

Пользователи "Яндекса" столкнулись с перебоями в работе сервисов компании. Многие жалуются на недоступность "Музыки" и "Такси".

Яндекс музыка упала и такси тоже — Meiram Baiguzhekov (@meir_ata) February 5, 2020

Некоторые веб-сервисы "Яндекса" также недоступны или открываются с перебоями.

Добрый день! По нашим данным, трудности на сервисах Яндекс. Рекомендуем обратиться в поддержку этого сервиса. Если есть трудности и с другими ресурсами, то напишите в ЛС и мы все проверим. — yota_help (@yota_help) February 5, 2020

Часть пользователей недовольна плохой работой электронной почты. В "Яндексе" в курсе проблем и работают над их устранением.

Добрый вечер! У ряда пользователей сейчас действительно возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекса. Наши специалисты работают над устранением сложностей. Простите за неудобства. — Yandex.Support (@yandexsupport) February 5, 2020

По данным Downdetector, первые жалобы на сбои в работе сервисов "Яндекса" появились около 16 часов по московскому времени. Точные сроки восстановления работы сервисов не называются.