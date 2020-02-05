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"Яндекс" обрушился во многих городах России

Текст:   Антон Благовещенский
05.02.2020,  
17:46

Пользователи "Яндекса" столкнулись с перебоями в работе сервисов компании. Многие жалуются на недоступность "Музыки" и "Такси".

Некоторые веб-сервисы "Яндекса" также недоступны или открываются с перебоями.

Часть пользователей недовольна плохой работой электронной почты. В "Яндексе" в курсе проблем и работают над их устранением.

По данным Downdetector, первые жалобы на сбои в работе сервисов "Яндекса" появились около 16 часов по московскому времени. Точные сроки восстановления работы сервисов не называются.

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