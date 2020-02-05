У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

"Яндекс" восстановил работу всех сервисов

Текст:   Антон Благовещенский
05.02.2020,  
19:02
Фото: Эльмира Аширова/РГ Фото: Эльмира Аширова/РГ
Фото: Эльмира Аширова/РГ

Работа всех сервисов "Яндекса" восстановлена после сбоя, они работают в штатном режиме. Такую информацию опубликовал "твиттер" технической поддержки компании.

"Яндекс" обрушился во многих городах России. Компания борется со сбоем

"Все сложности устранены, сервисы Яндекса работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Сбой в работе сервисов "Яндекса" произошел около 15 часов MSK во вторник, пятого февраля. Из-за этого пользователи потеряли доступ к электронной почте, музыкальному стримингу, службе заказа такси.

интернет
Фото: iStock
Излучение iPhone 11 Pro назвали опасным для человека 15:55
Космолет из компьютерной игры продали по цене квартиры в Москве 27.01.2020
Mail.ru обрушился по всей России и в других странах 27.01.2020
Яндекс
Фото: iStock
Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте 14:08
Персональный уборщик с Алисой внутри - обзор Elari SmartBot 21.01.2020
Смартфон Xiaomi за 10 тысяч рублей стал самым популярным в России 17.01.2020