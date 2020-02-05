"Яндекс" восстановил работу всех сервисов

Работа всех сервисов "Яндекса" восстановлена после сбоя, они работают в штатном режиме. Такую информацию опубликовал "твиттер" технической поддержки компании.

"Все сложности устранены, сервисы Яндекса работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Все сложности устранены, сервисы Яндекса работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за временные неудобства. — Yandex.Support (@yandexsupport) February 5, 2020

Сбой в работе сервисов "Яндекса" произошел около 15 часов MSK во вторник, пятого февраля. Из-за этого пользователи потеряли доступ к электронной почте, музыкальному стримингу, службе заказа такси.