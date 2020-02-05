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05.02.2020 20:47
Рубрика: Общество

Найден артефакт, способный переписать историю Японии

Текст: Денис Передельский
Фото: Yasuo Yanagida, Kokugakuin University Фото: Yasuo Yanagida, Kokugakuin University
Фото: Yasuo Yanagida, Kokugakuin University

В Японии археологи при проведении раскопок на участке Таваяма в Мацуэ, префектура Симанэ, обнаружили камень с иероглифами, написанными на нем чернилами. Предварительный анализ показал, что артефакт был создан более чем за сто лет до появления письменности на территории этой страны.

Как сообщает Asahi, возраст каменного артефакта составляет около 2000 лет. На нем видны остатки надписи, сделанной чернилами. Именно эти знаки и вызвали жаркие споры у местных ученых.

Дело в том, что образцы древней письменности в Японии находили и раньше. Однако самые старые из них датируются II и III веками нашей эры. Найденный артефакт старше, вероятно, примерно на целое столетие. Это означает, что он может представлять собой самый старый образец письменности в Японии.

Фото: Anadolu Agency
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Нашедшие его исследователи настаивают именно на этой гипотезе. Но у них появились и оппоненты. Последние, во-первых, не уверены, что символы на камне действительно являются иероглифами. Не исключено, что это были некие ритуальные символы, не имеющие отношения к письменному языку.

Во-вторых, пока не установлено, была ли эта надпись сделана на территории Японии. Некоторые ученые предположили, что две темные линии, расположенные у центра камня на его оборотной стороне, могут быть двумя китайскими иероглифами. Один из них представляет собой первый из 12-ти знаков китайского зодиака, а другой - пятый из 10-ти календарных знаков, которые были приняты в китайской системе письма.

Словом, скептики призвали к дальнейшим исследованиям, поскольку этот артефакт способен переписать историю возникновения письменности в Японии. Кстати, длина камня составляет всего девять сантиметров. Он относится к позднему периоду керамической культуры Яей (1000 г. до н.э.-250 г. н.э.)

Анализ показал, что символы на нем были начертаны самое позднее в начале I века нашей эры. К слову, это само по себе необычно. Самые старые известные письмена в Японии были написаны на глиняных сосудах, найденных при раскопках в префектурах Фукуока и Ми и датируемых II и III веками нашей эры.

В связи с этим возникло предположение, что найденный артефакт мог быть чернильным камнем - одним из четырех обязательных "орудий труда" у древних каллиграфов Китая, где это искусство к началу нашей эры было широко распространено.

Фото: Josh Gates / Discovery Channel
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Чернильный камень использовался для получения желаемого вида чернил. Он обладал шероховатой поверхностью, чтобы при соприкосновении с ней чернильной палочки образовывался порошок для изготовления чернил. К слову, у найденного артефакта поверхность является шероховатой.

В целом, на территории Японии, в основном на западе страны, археологами было найдено около 200 чернильных камней периода керамической культуры Яей и следующего за ней периода Кофун.

Если дальнейшее исследование подтвердит, что найденный артефакт является чернильным камнем, то это тоже будет ценным открытием. Оно поможет ученым понять, когда именно люди, живущие на японском архипелаге, начали использовать письменность.

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