Израиль атаковал военные объекты ХАМАС в секторе Газа

Военные Израиля атаковали с воздуха военные объекты радикального движения ХАМАС. Авиаудар был осуществлен в ответ на обстрел территории Еврейского государства со стороны сектора Газа.

Как сообщила армия Израиля в Twitter, атаке подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения.

Ранее сообщалось, что израильские военные зафиксировали запуск снарядов из сектора Газа. Сирены прозвучали в городе Нетивот на юге страны и в районе вокруг сектора Газа. После срабатывания сигналов тревоги были засечены три запуска ракет с территории анклава.