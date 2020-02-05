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05.02.2020 03:55
Рубрика: В мире

Израиль атаковал военные объекты ХАМАС в секторе Газа

Военные Израиля атаковали с воздуха военные объекты радикального движения ХАМАС. Авиаудар был осуществлен в ответ на обстрел территории Еврейского государства со стороны сектора Газа.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Как сообщила армия Израиля в Twitter, атаке подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения.

Ранее сообщалось, что израильские военные зафиксировали запуск снарядов из сектора Газа. Сирены прозвучали в городе Нетивот на юге страны и в районе вокруг сектора Газа. После срабатывания сигналов тревоги были засечены три запуска ракет с территории анклава.

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