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05.02.2020 08:33
Рубрика: Экономика

Кадастровая палата запустила сайт для владельцев недвижимости

Текст: Ольга Игнатова
Федеральная кадастровая палата запустила единый сервисный сайт kadastr.ru для получения услуг в сфере недвижимости физическими лицами и отраслевым сообществом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новый веб-сайт - собственная разработка специалистов Кадастровой палаты. Они постарались сделать его максимально удобным и полезным.

Фото: iStock
Кадастровая палата сообщила о сокращении сроков получения сведений о жилье

Теперь пользователи в режиме "единого окна" могут получить полную информацию о госуслугах, заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из ЕГРН, проверить статус подготовки документов, заказать документы на дом, записаться на консультацию для решения индивидуальных вопросов и оформления договоров о сделках с недвижимостью, а также сформировать правильный пакет документов для любой операции с недвижимым имуществом.

По словам главы Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова, сегодня Росреестр и Федеральная кадастровая палата оказывают более двух десятков различных услуг, которые могут понадобиться гражданам в любой момент. На новом сайте представлены главные направления - сервис по заказу выписок из ЕГРН в режиме онлайн, выход на Публичную кадастровую карту и удостоверяющий центр. Кроме того, на сайте появился "Сервис жизненных ситуаций", который позволяет сформировать точный список документов под личный запрос пользователя - например, если нужно оформить ипотеку, аренду, исправить реестровую ошибку. Помимо формирования пакета документов, сервис определит точные сроки и стоимость госпошлины выбранной госуслуги.

Для профессиональных участников рынка недвижимости также создана обучающая онлайн-платформа - Корпоративный университет Кадастровой палаты. Здесь можно записаться на курсы повышения квалификации и принять участие в обучающих вебинарах.

Экономика Недвижимость Правительство Росреестр

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