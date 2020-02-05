Как выполняются союзные научно-технические программы

В Национальной академии наук Беларуси прошло ежегодное подведение итогов реализации союзных научно-технических программ.

Важно выявить проблемные вопросы при выполнении программ, чтобы избежать их в будущем, сказал, открывая заседание, заместитель Государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин:

- Мы значительно расширили состав участников обсуждения. Помимо представителей радиоэлектронной, космической и нефтехимической промышленности приглашены специалисты по программам экономического блока, таким как "Комбикорм" и "ДНК-идентификация". Всего в прошлом году выполнялось 12 союзных программ. Одна из них, "Луч", завершена. В наступившем году запускаем высокотехнологичную программу "Интеграция СГ" в сфере космоса. Хотелось бы особо отметить вот что: в 2019 году впервые на выполнение союзных программ был израсходован максимальный объем средств - 4,3 млрд российских рублей, ранее было около 3 млрд. Рост достигнут за счет использования остатков от предыдущих лет. Соответственно достигнуты более весомые результаты.

Созданы инновационные технологии и защищены кандидатские диссертации в области микроэлектронной промышленности. Все большее развитие получают космические технологии. По программам оборонного профиля осуществляется переселение военнослужащих в благоустроенные помещения, развивается инфраструктура, совершенствуются пограничные объекты и их техническое оснащение. Все более актуальное значение приобретает защита информационных ресурсов.

Значительный вклад здесь внесли ученые Национальной академии наук Беларуси. На совещании они отчитались о семи союзных программах.

- Три завершены и четыре выполняются, - пояснил руководитель аппарата НАНБ академик Петр Витязь. - В их числе программа "Технология СГ", выполняемая совместно с "Роскосмосом". Основная задача - разработка технологий и новых материалов для космической техники, приборов. Программа "Луч" завершена в 2019 году, были созданы высокотехнологичные структуры производства различного рода приборов для космической и гражданской техники. Успешно выполняется программа "Комбикорм" по разработке рецептуры кормов и оборудования для их производства для ценных пушных животных и рыб, что позволит отказаться от импорта, повысить качество продукции. В этом году начинается союзная программа "Интеграция СГ", также совместно с "Роскосмосом". Это продолжение аналогичной программы "Стандартизация СГ" по унификации нормативной базы, чтобы мы работали при создании космических технологий и техники по одним международным стандартам. Будем соответственно совершенствовать законодательную базу. У нас есть о чем говорить с российскими партнерами, хорошие перспективы сотрудничества. Это пример для интеграции в других международных организациях. В целом бюджет выполнен по всем программам практически полностью.

Кстати

Алексей Кубрин также рассказал журналистам, как продвигается проект сверхскоростной железнодорожной магистрали Россия - Беларусь - Западная Европа. В МИДе России прошло совещание представителей Министерства транспорта, ОАО "РЖД", администрации Президента. Достигнуто общее понимание важности проекта. Готовится документ в адрес главы государства для принятия решения. Планируется, что затем аналогичная работа начнется в Беларуси.