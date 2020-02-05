Какие материалы "СОЮЗа" стали самыми читаемыми в январе

1. Какие страны для туризма и отдыха выбирают белорусы. Лилия Хлыстун - 29 667 просмотров.

2. Новогодние экраны пробудили российское кино к жизни. Валерий Кичин - 24 910 просмотров.

3. Как в России и Беларуси будут помогать молодым семьям. Екатерина Пряхина, Ольга Савицкая - 23 998 просмотров.

4. Репортер "СОЮЗа" сел за руль опытного образца белорусского электромобиля. Владимир Баршев, Владимир Бибиков - 21 188 просмотров.

5. У минских собак появилось свое такси. Николай Грищенко, Нина Рузанова, Наталья Саванкова, Елена Шулепова - 21 097 просмотров.

6. Как Беларусь и Россия создают общий рынок лекарств. Ольга Неверова - 21 012 просмотров.

7. Какие льготы имеют российские и белорусские студенты. Юлия Васильева, Ольга Пасияк - 18 510 просмотров.

8. Когда заканчиваются сроки подачи заявлений на участие в ЕГЭ. Юлия Васильева - 17 761 просмотр.

9. Проект "Партизаны Беларуси" представляет легендарного разведчика. Владимир Яковлев - 13 993 просмотра.

10. Бывший игрок сборной Беларуси Сергей Гуренко оценил отмену в РФ лимита на легионеров. Артур Нанян - 10 812 просмотров.

На первых местах рейтинга - публикации, посвященные "каникулярным" темам, отдыху, туристическим поездкам и праздничному репертуару кинотеатров.

"СОЮЗ" обратил внимание на тенденцию последних лет: в дни новогодних праздников люди семьями идут в кино.

Январь принес серьезные перемены в социальную политику России и Беларуси. Очень востребованными оказались материалы, подробно рассказывающие об этих новшествах.

Всегда вызывает интерес нашей аудитории тема образования: это и экзамены, и льготы, и цены, и порядок оформления документов...

Одной из самых важных и горячо обсуждаемых в обществе тем является фармацевтический рынок. Ведь проблемы его касаются каждого. Публикация о создании в России и Беларуси общего рынка лекарств оказалась среди самых востребованных.

Одну из верхних строчек рейтинга занимает материал, рассказывающий о развитии электромобилестроения в Беларуси. Читателям интересны технические разработки, сберегающие экологию и обещающие в скором будущем войти в повседневную жизнь.

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По данным счетчика Google Analytics, в январе число уникальных посетителей проекта "СОЮЗ" составило 398 тысяч человек - в сравнении с тем же периодом 2019 года эта цифра выросла на 67 тысяч. Общее количество просмотров в январе этого года - 422 тысячи (выросло на 26 тысяч в сравнении с январем 2019 года).