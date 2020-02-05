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Какие обязанности будут у школьного руководителя по военно-патриотическому воспитанию?

"Слышал, что в школах Беларуси вводится новая должность - руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Кто на нее может претендовать? Недавно уволился из армии и планирую перебраться на родину, в Могилевскую область. С детьми всегда нахожу общий язык и думаю, что мне подошла бы такая работа. Олег Дембицкий, Орловская область".

Недавно Национальный правовой интернет-портал Беларуси опубликовал Единый квалификационный справочник должностей служащих. Согласно произошедшим в нем изменениям, в школах появятся завучи по военно-патриотическому воспитанию.

Данные изменения были внесены в справочник на основании постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь N 57 от 21 ноября 2019 года.

"В обязанности такого руководителя будут входить, в частности, планирование, организация и осуществление на основании учебно-программной документации образовательной программы и требований санитарных норм и правил, гигиенических нормативов; воспитание обучающихся по военно-патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования", - отмечается в сообщении. Там также говорится, что руководитель по военно-патриотическому воспитанию будет обеспечивать "реализацию идеологии в области обеспечения военной безопасности, в части, касающейся гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи". Кроме того, в его обязанности входит формирование у юношей и девушек патриотического осознания и морально-психологических качеств, необходимых для защиты Отечества, а также обязательной подготовки граждан к военной службе.

Специалист, принятый на должность, будет вести учебный предмет "Допризывная и медицинская подготовка". Для принятия на работу обязательным условием является наличие опыта военной службы.