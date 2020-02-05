Капитана Марвел потребовали сделать чернокожей лесбиянкой

Как пел ВИА "Машина Времени", "вот, новый поворот": более 29 тысяч голосов собрала на этот час петиция, требующая сделать супергероиню Капитан Марвел в следующих фильмах киновселенной Marvel чернокожей лесбиянкой.

"Бри Ларсон необходимо отказаться от этой роли, тем показав, что она является поборницей социальной справедливости и освободив место для "цветной" гомосексуалки", - сказано в документе.

Призывающем вывести на первый план "Монику, оригинальную ЧЕРНУЮ женщину Капитана Марвел" - "вместо того, чтобы потакать белым мужчинам, управляющим Disney", - проясняют свою позицию авторы петиции.

В комментариях - в основном слова поддержки. Хотя звучат и реплики здравомыслия, указывающие, что приглашение чернокожих актеров на роли белых персонажей оправдано лишь в том случае, если это действительно талантливые артисты, отлично справляющиеся с образами. В противном случае подобного рода "рокировки" лишь раздражают.

Под Моникой имеется ввиду Моника Рамбо, второй Капитан Марвел, дебютировавшая в 1982 году в The Amazing Spider-Man Annual.

"Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли вышел в прошлом году, собрав почти 1 300 000 000 долларов при бюджете в чуть более 150. Сиквел - анонсирован, но еще без даты. Ларсон в нем вернется к своей роли.