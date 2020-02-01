Disney ищет чернокожих актрис на роли сестер русалочки Ариэль

Утверждение темнокожей актрисы Холли Бэйли на роль русалочки в игровом ремейке Disney в прошлом году здорово всколыхнуло интернет и повлекло за собой массу гневных петиций как от сторонников, так и от противников продвижения тренда на тотальное диверсити в массовой культуре.

В мультфильме 1989 года, на котором будет базироваться лента, у Ариэль было шесть сестер. И если титульный персонаж сменил цвет кожи, вполне логичными будут соответствующие изменения во внешности ее ближайших родственников.

Как пишет The DisInsider, студия Disney начала поиск темнокожих актрис на эти роли. Среди претенденток называются Кеке Палмер, Хлоя Бэйли и Зендея. Неожиданно, но в новом фильме может появиться мама Ариэль, роль которой прочат Гугу Эмбата-Ро.

Кроме того, на роль отца - Царя Тритона, предлагал себя темнокожий комик-культурист Терри Крюс.

Роль принца же, по предварительным данным, отойдет 24-летнему британцу Джоне Хауэр-Кингу - пока единственному европейцу в актерском составе.