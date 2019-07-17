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Трейлер: Дженнифер Лопес сыграла стриптизершу

Новости
    17.07.2019, 14:43
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американская певица, актриса, танцовщица, предприниматель и всё такое прочее Дженнифер Лопес представила на своем YouTube-канале первый трейлер криминального триллера "Стриптизерши" (Hustlers). С собой в одной из главных ролей - деятельницы названной профессии Рамоны.

В основе сценария ленты - статья The Hustlers at Scores в New York Magazine, где речь шла о банде танцовщиц и путан из Нью-Йорка, взявшихся одурманивать и обворовывать состоятельных клиентов с Уолл-стрит.

Режиссер и сценаристка - Лорин Скафария ("Скорая помощь", "Связь").

В остальных ролях - Джулия Стайлз ("Декстер", серия о Джейсоне Борне), Лили Рейнхарт ("Ривердэйл"), Мадлен Брюэр ("Рассказ служанки", "Черное зеркало"), Констанс Ву ("Безумно богатые азиаты"), Кеке Палмер ("Королевы крика"), Трейс Лисетт ("Поза", "Миднайт, Техас") и рэперша Карди Би.

Премьера - 12 сентября.

Кстати, в августе ДжейЛо посетит Россию с концертом.

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