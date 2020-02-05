Капитаном хоккейной сборной станет Богдан Киселевич

Капитаном сборной России на третьем этапе Евротура (Шведские хоккейные игры) будет Богдан Киселевич. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.

Ассистентами Киселевича назначены Анатолий Голышев, Рушан Рафиков и Андрей Миронов. В то же время из голкиперов в сборную вызваны Игорь Бобков, Тимур Билялов и Александр Самонов.

Напомним, что третий этап Евротура пройдет в Стокгольме с 6 по 9 февраля. В первый день соревнований россияне сыграют с финнами, 8-го числа - со шведами, 9-го - с чехами.

Тем временем экс-форварда нашей сборной Алексея Яшина включили в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ). Яшин стал первым игроком, включенным в Зал славы в 2020 году. Россиянин получит эту премию на церемонии в Цюрихе 24 мая.