Наш собеседник освещал 14 чемпионатов мира по футболу и 10 первенств Европы. Долгие годы он возглавляет главнейшую комиссию Международной ассоциации спортивной прессы - футбольную.

Кейр, что скажете о жеребьевке этого чемпионата? Ведь половина участников еще заранее знала, кто достанется в соперники.

Кейр Рэднедж: Сегодня некая предсказуемость неизбежна и в европейском, и в мировом футболе. Количество соревнований увеличилось, как и число их участников, что вызывает определенный риск: турнир с понизившейся конкуренцией может превратиться в унылое зрелище. Возьмите, к примеру, Лигу чемпионов УЕФА. По-настоящему интересной она становится лишь после завершения явно предсказуемых групповых турниров, когда начинаются матчи плей-офф. Или раньше в финальную стадию Кубка мира выходили команды 16 стран. Сейчас их 32. За Кубок Европы боролись 8 национальных сборных, теперь - 24. И эти чемпионаты все равно притягивают болельщиков. Ну, а частичная предсказуемость - это расплата за успех, за увеличение числа зрителей.

Решение УЕФА провести Европу-2020 сразу в нескольких самых разных странах вызвало острую полемику. Можно ли назвать такой формат адекватным?

Кейр Рэднедж: Какая адекватность… Смесь, взращенная на политике. Ведь УЕФА стремился найти хозяев, которые бы очень хотели принять чемпионат континента в 2020-м. Кстати, тогдашний президент этой организации Мишель Платини выдвинул идею с проведением матчей первенства-2020 в нескольких странах еще в ту пору, когда об экологии совсем не заботились. Представьте, сколько команд, спортивных руководителей и, уж конечно, болельщиков полетят по всей Европе. Экологию это никак не улучшит. К тому же трудно будет проявиться и местному национальному колориту, который придает свой шарм крупным спортивным турнирам. Вспомните хотя бы, как это было на Кубке мира-2018 в России.

Но все как-то свыклись с тем, что крупные чемпионаты организуют теперь две страны. Может, по отношению к футболу мы слишком консервативны?

Кейр Рэднедж: Да, вскоре мы привыкнем к тому, что чемпионат проводится в двух-трех странах. Тут играют свою роль политика с экономикой. По-моему, в Европе это стремление к расширению рамок крупных турниров связано с созданием еврозоны и Шенгенскими соглашениями. И еще один фактор сыграл за объединение нескольких стран при организации крупных первенств. Европа все меньше использует наличные, переходя чаще и чаще на оплату карточками. Среди невольно от этого выигравших оказался и УЕФА, встретивший изменения с глубокой благодарностью.

Полагаете ли вы, что участие 24 команд вместо 16 вознесет УЕФА если не на Эверест, но близкие к нему вершины?

Кейр Рэднедж: В отборочных состязаниях мы увидим побольше драм, а вот качество игр на стадии плей-офф, да и в финале понизится. Мы уже здесь говорили, что Лига чемпионов распалась на два несколько несхожих соревнования: групповые турниры и последующий плей-офф. Это касается и других важнейших первенств. Так тренер чемпионов мира - французов - Дидье Дешам признавался мне после победы на Кубке мира в России: "В групповом турнире приходилось играть совсем иначе, чем в матчах на выбывание. Это по существу два разных состязания".

В фаворитах Евро-2020 все те же старые знакомые: Франция, Португалия, Германия, Италия, Англия и Бельгия

Ждете ли настоящих сюрпризов от участников чемпионата Европы? Может, какая-то команда вдруг блеснет чем-то совсем неожиданным?

Кейр Рэднедж: Сюрпризы возможны. Но вот от кого? Мало кто мог предсказать успех Уэльса и Исландии, выскочивших из своих групп в 2016-м и добравшихся соответственно до полуфинала и четвертьфинала. К счастью, футбол сохранил потенциал для производства любых неожиданностей.

Специалисты высоко оценивают шансы английской сборной. Даже называют нынешнюю команду сильнейшей с незапамятных времен 1966 года, когда Англия выиграла дома чемпионат мира. Что скажете?

Кейр Рэднедж: Выйдя из группы, Англия имеет возможность продвинуться далеко вперед на длинном пути. Молодая команда стала полуфиналистом Кубка мира-2018 в России и затем уже в 2019-м турнира Лиги наций УЕФА. Такой успешный опыт важен для игроков. С моей точки зрения, у Англии всегда достаточно сил для выхода в четвертьфинал любого турнира. При этом потребуется немного везения. А отсутствие травм или шуточек со стороны VAR (!) может сыграть решающую роль.

А что скажете о шансах нынешних чемпионов португальцев? И не кажется ли вам, что этот чемпионат превратится в последний для Криштиану Роналду?

Кейр Рэднедж: У Португалии хорошие шансы, потому что они постигли искусство игры в турнирах, где психологическое давление исключительно высоко. Роналду все еще доказывает в "Ювентусе", что он один из самых опасных забивал современного футбола и одно лишь появление его на поле внушает коллегам величайшее вдохновение. Думаю, он собирается продолжить карьеру по меньшей мере до следующего Кубка мира. Да еще и захочет сыграть в его финале.

Теперь перейдем к чемпионам мира французам. Антуан Гризманн не в очень хорошей форме. Поль Погба и Оливье Жиру или травмированы, или не слишком часто появляются на поле в составе своих клубов. Уго Льорис сломал руку. Не могут же все эти печальные обстоятельства не сказаться на игре сборной Франции?

Кейр Рэднедж: Не скажутся. Если Килиан Мбаппе будет играть так, как играет!

Какая из команд в главных фаворитах?

Кейр Рэднедж: Как и всегда, на Евро их несколько, и они по-прежнему все те же старые знакомые: Франция, Португалия, Германия, Италия, Англия, Бельгия.

Неизбежный для вас и для меня вопрос: что скажете о гансах нашей сборной?

Кейр Рэднедж: Россия будет разочарована в случае невыхода в плей-офф. В квалификации вы уступили только бельгийцам - первому номеру в мировом рейтинге ФИФА. Вы вторые в группе, опережаете шотландцев на девять очков. С девятью забитыми Артем Дзюба - лучший бомбардир вашей отборочной группы. После двух поражений Россия, конечно, познала, в чем сила бельгийцев, а в чем и их слабость. Другие соперники по отбору Дания и Финляндия. Датчане теперь не те, что были прежде. Финны - аутсайдеры...

Наш главный тренер Станислав Черчесов недоволен расписанием игр в группе. И особенно тем, что третью игру предстоит играть с датчанами в Копенгагене. Возможно ли, что фактор чужого поля превратится в решающее препятствие при выходе в плей-офф?

Кейр Рэднедж: Способ борьбы с этим очень прост. Если Россия победит в двух домашних матчах в Санкт-Петербурге, то почти точно обеспечит себе место в плей-офф еще до игры в Копенгагене. Чемпионат Европы ни для кого не бывает легкой прогулкой. Если Черчесов выражает некое недовольство жеребьевкой, значит, он сомневается в собственной команде. Он знает своих игроков, но со стороны это выглядит не особенно хорошо.

Поедете в Санкт-Петербург? И вспоминаете ли Кубок мира-2018?

Кейр Рэднедж: Постараюсь приехать на четвертьфинал. Конечно, буду счастлив вернуться в Россию, которая провела один из самых лучших по организации и наиболее запомнившихся Кубков мира в нашу с вами современную эпоху.