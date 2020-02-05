Киев признался в неготовности забрать Крым назад

В Киеве на самом деле не знают, что делать с Крымом, если бы даже гипотетически удалось вернуть полуостров, с изрядной долей скепсиса признал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. На сегодняшний день Украина, по его словам, к этому просто "не готова".

"Украинское государство не готово, - передает ТАСС ответ представителя Зеленского на вопрос журналиста "Укринформ" о перспективах возврата региона. - Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать".

По словам Кориневича, проблема состоит в том числе и в отсутствии у Киева необходимых кадров. Постпред Зеленского признал, что "пока отсутствует понимание, кто возьмет на себя функции центральной власти, а кто будет руководить на местах", но пообещал, что власти над этим вопросом будут "активно работать".