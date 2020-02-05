Количество перебежчиков из КНДР сократилось до рекордного уровня

Как следует из обнародованных МОРК данных, в 2019 году на Юг из Северной Кореи в общей сложности прибыло 1047 человек. Это самый низкий показатель за период после 2001 года, когда количество перебежчиков составило 1043 человека. Вплоть до 2009 года поток перебежчиков рос, достигнув в 2009 году 2914 человек. Однако с приходом в КНДР к власти Ким Чен Ына в конце 2011 года количество беженцев из Севера на Юг стало сокращаться, составляя от 1100 до 1500 человек. Как видно, тенденция на спад продолжилась и в прошлом году.
Зарубежные эксперты выдвигают разные объяснения причин этого феномена. Одни считают, что причиной является улучшение продовольственной и экономической ситуации в КНДР, другие указывают на усиление контроля на границе с северокорейской стороны. Есть и те, кто уверен, что оба фактора сыграли свою роль.
По словам экспертов, при побегах многие прибегают к услугам брокеров, которые за деньги организуют переход через северокорейско-китайскую границу, а затем помогают добраться до Южной Кореи. Но из-за общего осложнения ситуации стоимость подобных услуг возросла, что сделало затруднительными побеги. Если в начале 200-х годов брокеры брали за "доставку" из КНДР в Южную Корею человека около 500 тысяч южнокорейских вон (около 420 долларов США), то сейчас эта цифра составляет 10-15 миллионов вон (то есть от 8400 до 13 тысяч долларов). Обычно эти деньги платят те родственники, которые ранее сами перебрались и осели на Юге, а теперь пытаются перевезти своих близких, которые остались в КНДР.