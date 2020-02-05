Количество перебежчиков из КНДР сократилось до рекордного уровня

Приток перебежчиков из КНДР в Южную Корею продолжает сокращаться, достигнув рекордно низкого уровня за период после 2001 года. Об этом стало известно после публикации министерством объединения Республики Корея (МОРК) соответствующей статистики за 2019 год.

Как следует из обнародованных МОРК данных, в 2019 году на Юг из Северной Кореи в общей сложности прибыло 1047 человек. Это самый низкий показатель за период после 2001 года, когда количество перебежчиков составило 1043 человека. Вплоть до 2009 года поток перебежчиков рос, достигнув в 2009 году 2914 человек. Однако с приходом в КНДР к власти Ким Чен Ына в конце 2011 года количество беженцев из Севера на Юг стало сокращаться, составляя от 1100 до 1500 человек. Как видно, тенденция на спад продолжилась и в прошлом году.

Зарубежные эксперты выдвигают разные объяснения причин этого феномена. Одни считают, что причиной является улучшение продовольственной и экономической ситуации в КНДР, другие указывают на усиление контроля на границе с северокорейской стороны. Есть и те, кто уверен, что оба фактора сыграли свою роль.

По словам экспертов, при побегах многие прибегают к услугам брокеров, которые за деньги организуют переход через северокорейско-китайскую границу, а затем помогают добраться до Южной Кореи. Но из-за общего осложнения ситуации стоимость подобных услуг возросла, что сделало затруднительными побеги. Если в начале 200-х годов брокеры брали за "доставку" из КНДР в Южную Корею человека около 500 тысяч южнокорейских вон (около 420 долларов США), то сейчас эта цифра составляет 10-15 миллионов вон (то есть от 8400 до 13 тысяч долларов). Обычно эти деньги платят те родственники, которые ранее сами перебрались и осели на Юге, а теперь пытаются перевезти своих близких, которые остались в КНДР.