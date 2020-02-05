Количество подключений к платному ТВ упало вдвое

Общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам 2019 года достигло 44,03 миллиона, за четвертый квартал операторы подключили около 275 тысяч домохозяйств, свидетельствуют данные агентства TelecomDaily. Этот показатель является максимальным за четыре квартала. Общий прирост за год составил 645 тысяч домохозяйств. Однако за 2018 год было подключено 1,245 миллиона, что почти в два раза больше, чем в 2019 году.

В четвертом квартале основные подключения обеспечили "Ростелеком" и МТС, которые прибавили соответственно 130 тысяч и 91 тысячу абонентов. Лидер рынка оператор одноименной спутниковой платформы "Триколор" сохранил набранную базу. "ЭР-Телеком" четвертый квартал подряд не демонстрирует роста. "Орион" подключил чуть менее 20 тысяч абонентов.

"Рост рынка в 2019 году оказался в два раза хуже, чем в 2018-м, если оценивать по количеству подключений. Четвертый квартал позволил внести определенный оптимизм в дальнейшее развитие, так как за три предыдущих квартала фиксировались куда более скромные показатели - не более 150-160 тысяч новых домохозяйств, - сказал глава TelecomDaily Денис Кусков. - По итогам 2020-го вряд ли будет подключено более 400 тысяч домохозяйств".

Проникновение сервисов платного ТВ достигает 80%, размер среднего чека на одного абонента практически не изменился - 190 рублей в месяц. Объем рынка в денежном выражении превысил 100 млрд рублей.