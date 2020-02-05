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05.02.2020 17:36
Рубрика: Власть

Комитет ГД поддержал поправку в Конституцию о назначении генпрокурора

Текст: Татьяна Замахина
Генпрокурор и его заместители будут назначаться президентом после консультаций с Совфедом. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал включение такой нормы в президентский законопроект об изменениях в Конституции. Поддержан и ряд поправок, касающихся судебной системы.

Напомним, что законопроект об изменениях в Основном законе был подготовлен по итогам Послания президента Федеральному собранию. Специально созданная рабочая группа собирает предложения ко второму чтению проекта, некоторые из идей уже были оформлены в виде поправок и направлены в профильный комитет.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Как рассказал его руководитель Павел Крашенинников (он же - сопредседатель рабгруппы), к началу заседания в комитет из разных источников поступило 122 поправок, восемь были отозваны.

К принятию на заседании комитетом была предложена таблица из восьми поправок, разработанных рабгруппой. Накануне их внесли в Госдуму Крашенинников и его коллега-сопредседатель Андрей Клишас.

Самое кардинальное изменение устанавливает порядок назначения Генерального прокурора РФ и его заместителей по согласованию с Советом Федерации. Сейчас руководителя надзорного ведомства назначает верхняя палата парламента по представлению президента. В версии законопроекта, прошедшей первое чтение, такая процедура предусмотрена только для региональных прокуроров. В рабочей группе считают, что правила должны быть едиными для всей системы прокуратуры. Сенатор Клишас отметил, что нововведение не ударит по статусу Совфеда.

Указанный порядок назначения также предлагается распространить на приравненных к региональным прокуроров военных, природоохранных и иных специализированных прокуратур.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Еще одна одобренная комитетом поправка уточняет состав судебной системы РФ. Это Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды и мировые судьи субъектов РФ.

Другая одобренная поправка касается Конституционного суда. Отмечается, что по запросам президента, парламента, правительства и ряда других инстанций он разрешает дела о соответствии Конституции федеральных конституционных законов. В нынешней редакции - только федеральных законов и иных нормативных актов.

Одобрен комитетом и ряд других уточнений, касающихся судебной системы. В предложенных поправках есть вещи, на "первый взгляд, формальные, но существенные с точки зрения полномочий", отметил Павел Крашенинников.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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