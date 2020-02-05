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05.02.2020 12:13
Рубрика: Власть

Комитет Госдумы поддержал законопроект о бизнесе и ОПГ

Текст: Татьяна Замахина
Президентский законопроект о выводе легального бизнеса из-под статьи УК о преступных сообществах рекомендован к принятию в первом чтении. Документ рассмотрел комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ранее президент внес в ГД проект изменений в Уголовный кодекс, уточняющих вопрос привлечения предпринимателей к ответственности за организацию преступного сообщества (ОПГ) или участие в нем. До этого в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что "под преступное сообщество" можно подвести совет директоров любой организации. Данную ситуацию глава государства назвал недопустимой, добавив, что необходимо "внести изменения в действующий закон".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Председатель комитета Павел Крашенинников, комментируя эту норму, заявил, что "необходимо прекратить эту негативную тенденцию в отношении предпринимателей, которая периодически возникает в ходе судебно-следственной практики".

Кроме того, одобрение комитета получил еще один законопроект, в котором президент предложил декриминализировать наказание за нарушение сроков репатриации валютной выручки, если предприниматель ранее не подвергался за это административным штрафам. Были также предложены нововведения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся наказания за невозврат валютной выручки.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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- Эти изменения продиктованы текущей ситуацией в сфере внешней торговли, - объяснил глава комитета, - при которой российские экспортеры все чаще сталкиваются с задержками при получении или возврате валютной выручки, происходящими не по их вине.

По его словам, это особенно актуально, когда экспорт осуществляется компаниями, попавшими в санкционные списки.

Крашенинников резюмировал, что оба законопроекта направлены на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности и формирование благоприятного делового климата в стране.

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