Комитет Госдумы поддержал законопроект о бизнесе и ОПГ

Ранее президент внес в ГД проект изменений в Уголовный кодекс, уточняющих вопрос привлечения предпринимателей к ответственности за организацию преступного сообщества (ОПГ) или участие в нем. До этого в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что "под преступное сообщество" можно подвести совет директоров любой организации. Данную ситуацию глава государства назвал недопустимой, добавив, что необходимо "внести изменения в действующий закон".

Председатель комитета Павел Крашенинников, комментируя эту норму, заявил, что "необходимо прекратить эту негативную тенденцию в отношении предпринимателей, которая периодически возникает в ходе судебно-следственной практики".

Кроме того, одобрение комитета получил еще один законопроект, в котором президент предложил декриминализировать наказание за нарушение сроков репатриации валютной выручки, если предприниматель ранее не подвергался за это административным штрафам. Были также предложены нововведения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся наказания за невозврат валютной выручки.

- Эти изменения продиктованы текущей ситуацией в сфере внешней торговли, - объяснил глава комитета, - при которой российские экспортеры все чаще сталкиваются с задержками при получении или возврате валютной выручки, происходящими не по их вине.

По его словам, это особенно актуально, когда экспорт осуществляется компаниями, попавшими в санкционные списки.

Крашенинников резюмировал, что оба законопроекта направлены на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности и формирование благоприятного делового климата в стране.