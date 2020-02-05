Координация с Кабмином не повлияет на независимость Банка России

Более тесное взаимодействие правительства и Банка России не повлияет на независимость регулятора. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

"Банк России и правительство выступили со взаимными инициативами. Со своей стороны, мы выступили с предложением о создании совместной рабочей группы с правительством по вопросам развития финансового рынка и его участия в ускорении экономического роста", - подчеркивается в сообщении регулятора (цитата по ТАСС).

Банк России также приветствует инициативу Кабмина о более тесном взаимодействии. "Обмен информацией и оценками процессов в экономике позволит и нам, и правительству принимать более точные решения в рамках своих компетенций. Эта степень координации ни в коей мере не влияет на независимость Банка России при принятии решений в сфере денежно-кредитной политики", - указывают в Банке России.

Ранее в среду первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил на совещании президента с членами правительства, что Кабмин и Банк России договорились создать постоянно действующий механизм консультаций для поддержания макроэкономической стабильности, необходимый для реализации мер по поддержке экономики.