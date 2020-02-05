Корейцы обвинили Китай в направлении своих стюардесс на опасные маршруты

Китайские стюардессы под разными предлогами избегают работы на маршрутах в города, где высока доля заболевших коронавирусом. В этой связи руководство китайских авиакомпаний стало в приоритетном порядке ставить стюардесс из числа южнокореянок на эти направления. Об этом сообщили южнокорейские телеканалы Channel A и JTBC, ссылаясь на соответствующих жалобы со стороны кореянок, которые работаю в китайских авиакомпаниях бортпроводницами.

Телеканалы ссылаются на высказывания стюардесс-кореянок, которые работают в китайском авиаперевозчике China Eastern Airlines. По словам одной из девушек, с декабря прошлого года и января этого года их стали часто ставить на обслуживание рейсов, которые следуют в провинцию Хубэй и на иные внутренние маршруты КНР. Ранее кореянок ставили на международные рейсы, в основном на маршрутах между КНР и Южной Кореей, что логически понятно по причине большого количества среди пассажиров корейцев, которым проще общаться с бортпроводницами на родном языке. Направление же иностранных стюардесс на чисто внутренние линии - необычное дело. Это совпало со вспышкой коронавируса. Кроме того, сами направления часто включают полеты в города, где ситуация с инфекцией особенно сложная, что и спровоцировало различные спекуляции.

Другая стюардесса-кореянка, которая также работает в China Eastern Airlines, подтвердила эту информацию, сказав что бортпроводницы-китаянки всеми правдами и неправдами пытаются избежать работы на маршрутах в Ухань, Гванчжоу, провинцию Сычуань, то есть туда, где особенно много заболевших коронавирусом. Вместо китаянок на эти рейсы стали ставить кореянок. Хотя все полеты в Ухань уже прекращены, но авиасообщение остается с другими городами, где наблюдается большое количество заболевших.

Телеканал JTBC продемонстрировал расписание работы одной из корейских стюардесс China Eastern Airlines, у которой только в январе было пять рейсов на маршруты во внутренние регионы КНР. Ранее, как утверждается, стюардесс-иностранок вообще не ставили на внутрикитайские рейсы, но все изменилось после вспышки коронавируса.

Одна из корейских бортпроводниц сообщила также, что руководство China Eastern Airlines распространило в специальном чате, который часто используют корейские сотрудницы, предупреждение с запретом на общение с журналистами, пригрозив "предусмотренными законами и правилами последствиями" для тех, кто нарушит предписание.

Примечательно, что, согласно утверждению корейских стюардесс, на "опасные" маршруты направляют только их. Работающих в China Eastern Airlines стюардесс из числа гражданок страны Европы, Японии и других государств якобы эти меры не коснулись и они продолжают обслуживать лишь международные маршруты. Кореянок же стали "бросать" на исключительно внутренние рейсы.

Официальное представительство China Eastern Airlines в Южной Корее отказалось комментировать репортаж канала JTBC, заявив, что вопросами расстановки стюардесс на маршруты занимается центральный офис в Китае.

По данным южнокорейских СМИ, всего в трех ведущих авиакомпаниях КНР работают стюардессами в общей сложности около 300 гражданок Южной Кореи: около 200 человек - в China Eastern Airline, 40-50 человек - в China Southern Airlines и 20-30 человек - в Air China.

Это сообщение вызвало волну негодования среди пользователей корейского интернета, которые обвинили китайские авиакомпании в использовании кореянок в качестве "щита". Под шквал критики также попало и решение южнокорейского правительства, которое заявило о намерении направить помощь в КНР в виде большого количества масок и респираторов.