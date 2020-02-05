Кучеров и Василевский помогли "Тампе" одолеть "Вегас"

Две голевые передачи Никиты Кучерова и 27 отраженных бросков Андреем Висилевским помогли клубу "Тампа-Бэй" обыграть "Вегас" - 4:2.

Нынешняя победа стала для "молний" четвертой подряд. Никита Кучеров заброшенными шайбами не отметился, но дважды помогал партнерам в голевых ситуациях. Как всегда надежен был и голкипер клуба из Флориды Андрей Василевский, отразивший 27 из 29 бросков по своим воротам.

"Каролина" уступила "Сент-Луису" - 3:6. У победителей голевой пас на счету Ивана Барбашева, у проигравших ассистентский балл набрал Андрей Свечников.

Гол Артема Анисимова не принес победы "Оттаве" в матче против "Анахайма". Основное время завершилось вничью - 2:2, а в серии буллитов "утки" взяли верх.

Несмотря на 44 отраженных броска Сергеем Бобровским, его "Флорида" все же уступила в овертайме "Коламбусу" - 0:1.