"Маленький принц" и "1984" возглавили топ бумажных книг десятилетия

Список самых читаемых в мире бумажных книг десятилетия возглавили "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "451 градус по Фаренгейту" и "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери, "1984" Джорджа Оруэлла и "Над пропастью во ржи" Джерома Д. Сэлинджера. Рейтинг изданий составило издательство "Эксмо-АСТ".

Вопреки всем предсказаниям о скорой "гибели" бумажных книг, они по-прежнему очень актуальны как в России, так и в мире. По словам директора издательства Олега Новикова, бесспорным главным произведением десятилетия можно назвать "451 градус по Фаренгейту" Бредбери, именно эту книгу покупают чаще всего.

"Рэй Брэдбери всерьез опасался, что бумажные книги утратят свое значение и перестанут быть объектом культурной ценности. К счастью, будущее наступило, и они по-прежнему востребованы читателями, как и литература в целом", - цитирует Новикова РИА Новости.

Удивил ли кого-то выбор читателей? Вряд ли. Это книги, проверенные временем и не одним поколением читателей. А читатель, покупающий книги, часто очень рационален и консервативен и поэтому выбирает книги, получившие свой "знак качества".