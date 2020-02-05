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05.02.2020 10:59
Рубрика: Культура

"Маленький принц" и "1984" возглавили топ бумажных книг десятилетия

Текст: Наталья Лебедева
Список самых читаемых в мире бумажных книг десятилетия возглавили "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "451 градус по Фаренгейту" и "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери, "1984" Джорджа Оруэлла и "Над пропастью во ржи" Джерома Д. Сэлинджера. Рейтинг изданий составило издательство "Эксмо-АСТ".
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вопреки всем предсказаниям о скорой "гибели" бумажных книг, они по-прежнему очень актуальны как в России, так и в мире. По словам директора издательства Олега Новикова, бесспорным главным произведением десятилетия можно назвать "451 градус по Фаренгейту" Бредбери, именно эту книгу покупают чаще всего.

Фото: iStock
Названы самые популярные писатели и книги прошедшего десятилетия

"Рэй Брэдбери всерьез опасался, что бумажные книги утратят свое значение и перестанут быть объектом культурной ценности. К счастью, будущее наступило, и они по-прежнему востребованы читателями, как и литература в целом", - цитирует Новикова РИА Новости.

Удивил ли кого-то выбор читателей? Вряд ли. Это книги, проверенные временем и не одним поколением читателей. А читатель, покупающий книги, часто очень рационален и консервативен и поэтому выбирает книги, получившие свой "знак качества".

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