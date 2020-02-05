Милош Бикович дебютировал в фильме Никиты Михалкова "Солнечный удар", а популярным стал после сериала "Отель "Элеон". Затем были "Духless-2" и "За гранью реальности", "Балканский рубеж" и "Лед". Сейчас с успехом идет в прокате комедия "Холоп" с его участием. Лента уже собрала почти 3 млрд рублей, став самым кассовым российским фильмом за всю новейшую историю.

Милош Бикович: В "Холопе" я просто сыграл самого себя. РИА Новости

Кстати, "Холоп" и "Текст" (последний недавно получил "Золотого орла" как лучший фильм 2019 года) сняла компания молодых продюсеров, в которой есть и белорусы: Алексей Троцюк из Бреста и Виталий Шляппо из Витебска.

Милош, чем объясните успех "Холопа"?

Милош Бикович: Российская комедия переживает ренессанс.

У вас есть любимые российские ленты?

Милош Бикович: "Иван Васильевич меняет профессию" и "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая.

По сюжету ваш герой попадает в девятнадцатый век. А вы в какой эпохе хотели бы жить?

Милош Бикович: Я рад, что живу здесь и сейчас.

Вы как-то готовились к роли?

Милош Бикович: Нет, я просто сыграл самого себя.

Вашу девушку играет белоруска Саша Бортич. Сети заполнены вашими с ней фото. Где познакомились с Сашей?

Милош Бикович: На съемках "Холопа".

Вы кто - мажор или холоп?

Милош Бикович: Скорее холоп...

В фильме "Лед" вы играете амбициозного фигуриста, поете...

Милош Бикович: Я не могу сказать, что у меня абсолютно нет слуха, но пение все-таки не моя стихия. Впрочем, в фильме меня переозвучили. А вот с коньками было сложнее. Каток был на четвертом этаже торгового центра, и мне надо было постараться не сбить на льду детишек.

А за роль Муслима Магомаева не страшно было браться?

Милош Бикович: Было немножко. Ведь я, к моему стыду, понятия не имел, какой это выдающийся певец.

Знаю, что актеров на главные роли подбирали с одобрения жены Магомаева Тамары Синявской...

Милош Бикович: Выбор пал на меня, так как между нами нашли сходство, наверное, это главная причина. Мы показали определенный отрезок из жизни Муслима Магомаева, тогда ему было тридцать. Это время знакомства с Тамарой Синявской, начало их красивой любовной истории.

Кто исполнил роль Тамары Синявской?

Милош Бикович: Актриса Ирина Антоненко.

В Сербии вы и в театре играете. Не хотели бы попробовать русский репертуар?

Милош Бикович: Было одно предложение, но оно требовало шести месяцев подготовки, столько свободного времени я не нашел.

Есть режиссеры, с которыми вам хотелось бы поработать?

Милош Бикович: С Львом Додиным, из молодых - с Молочниковым.

Вы спродюсировали фильм "Балканский рубеж", который получил "Золотого орла-2019" в номинации "Лучшая работа звукорежиссера". А вашу семью коснулись события 1999 года?

Милош Бикович: Мне было одиннадцать лет, когда бомбили Белград. Вой сирен врезался навсегда в мою память. Я помню, как дядя собирался на войну. Он служил в северной Сербии, командовал батареей противовоздушной обороны. Это трагедия, последствия которой мы еще не изжили.

В фильме снялся известный сербский режиссер Эмир Кустурица. Как удалось его заполучить?

Милош Бикович: Я рассказал ему про фильм. Он сказал, что, слава богу, кто-то решил сделать такое кино. Русские продюсеры одобрили участие Эмира. Мы придумали ему роль.

Роль сербского полицейского в фильме сыграл легендарный актер Гойко Митич, известный своей ролью Чингачгука.

Милош Бикович: Первый раз в жизни Гойко Митич сыграл серба. Он был популярен в Советском Союзе. Только в России я узнал, что у нас есть такой герой. Во время съемок он поругался с продюсерами, не хотел дублера, все трюки в свои 78 лет выполнял сам.

Гойко Митич вспоминал, как в это время у него умерла мама. Он тогда жил в Германии, хотел попрощаться с ней, но не смог из-за бомбардировок. У Эмира от разрыва сердца умер отец. Мы нуждались в этой картине: сербов последние тридцать лет показывали только в плохом свете в западных СМИ.

Зрители с нетерпением ждут сериал "Отель Белград" - продолжение "Кухни".

Милош Бикович: Фильм выйдет 5 марта. Я играю главного героя - управляющего сети отелей в Белграде. Декорациями стали улицы сербской столицы, пейзажи Сербии. Продюсер Виталий Шляппо из Беларуси. Вдохновение черпали в фильмах Кустурицы.

Мы, сербы, в отличие от русских, не произносим тосты и не ходим в баню

Как вы оказались в России?

Милош Бикович: Я учился в Белграде, а после третьего курса началась моя жизнь в России.

Вы долго снимаетесь у нас. Что здесь открыли нового для себя?

Милош Бикович: В Сербии живут по-другому. Мы, сербы, славянский народ, но тосты не произносим. Не пьем чая, а вот кофе по шесть раз в день. Еще у нас нет бань. Первый раз меня привел в баню актер Юрий Колокольников. Я думал, что в парилке богу душу отдам. Это очень странное развлечение, когда мужики бьют друг друга ветками и кричат: "Ах, как хорошо!"