Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы

Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 7 февраля по 5 марта 214,2 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте ведомства.

Таким образом, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в указанные сроки 11,3 млрд рублей.

Это существенное снижение закупок по сравнению с расчетными показателями прошлого месяца. Так, с 15 января 2020 года по 6 февраля Минфин объявлял о ежедневных покупках валюты на 18,2 млрд рублей (всего - 309,9 млрд рублей).

К указанному ежедневному объему добавляются еще 2,8 млрд рублей "докупок", которые компенсируют выпавшие объемы плановых закупок из-за действия моратория Банка России на интервенции в августе-декабре 2018 года.