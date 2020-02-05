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05.02.2020 12:41
Рубрика: Экономика

Минкомсвязи увеличит объемы вещания региональных каналов в "цифре"

Текст: Юлия Кривошапко
К апрелю Минкомсвязи планирует добиться существенного увеличения объема вещания региональных каналов в "цифре", сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. На данный момент свои врезки на ОТР для показа местных новостей и программ в цифровом формате имеют 66 каналов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все 35 часов в неделю (ежедневно 3 часа утром и 2 - вечером), по словам Волина, выбирают только 28 телеканалов. Еще 18 вещают в "цифре" от 20 до 30 часов в неделю, 20 телеканалов - менее 20 часов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Есть ряд регионов, где вообще не началось вещание, хотя такая возможность каналам предоставлена", - отметил Волин.

Он добавил, что перед Минкомсвязи стоит задача увеличить количество часов вещания в рамках региональных врезок на ОТР. "На сегодняшний день - это в целом 1625 часов вещания в неделю. Мы хотим к апрелю достичь отметки не менее 1700 часов", - сказал Волин.

Выполнения этой задачи планируется добиться увеличением объемов вещания тех телеканалов, которые уже выходят в "цифре", а также запуском тех, которые к вещанию еще не преступили, добавил замминистра.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Переход на цифровое телевидение

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