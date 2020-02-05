Минпросвещения раскрыло зарплаты выпускников колледжей и техникумов

В министерстве просвещения опубликовали результаты ежегодного мониторинга: как работают и сколько получают в первый год после учебы выпускники колледжей и техникумов. Оказалось, что их ежемесячная зарплата за последний год выросла на 7% и составила в среднем 24,5 тысячи рублей.

Больше всего получают выпускники со средним профобразованием в Чукотском автономном округе (54,2 тыс. руб.), в Магаданской области (51,5 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (51,3 тыс. руб.). В Москве этот показатель - 34,7 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге - 31,3 тыс. руб.

Самые высокие зарплаты - в высокотехнологическом секторе и добывающей промышленности: в областях аэронавигации и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники (в среднем 92,2 тыс. руб. в месяц), кораблестроения и водного транспорта (39,6 тыс. руб.), прикладной геологии, нефтегазовом деле и геодезии (36,5 тыс. руб.).

Что еще интересного показал мониторинг? Выпускники колледжей стали чаще устраиваться на работу в первый год после окончания обучения: показатель трудоустройства вырос на полтора процента и теперь составляет 62,2%.

- Мы видим запросы региональных экономик на рабочие профессии, на мастеров производственного дела и понимаем, какие шаги необходимы для развития и поддержки этой области. Только по линии национального проекта "Образование" выделено свыше 50 млрд рублей до 2024 года на технологическое оснащение колледжей, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, в 2020 году министерство просвещения еще больше усилит финансовую и методическую поддержку системы среднего профобразования, расширятся возможности практики. В учебных заведениях будут оборудованы более 700 современных мастерских с условиями, максимально приближенными к высокотехнологичному реальному производству.

В колледжах и техникумах будут продвигаться так называемые "короткие программы", которые позволят студентам получить новую квалификацию одновременно с основной профессией. Новые программы будут больше ориентированы на практику, на конкретные запросы работодателей. Таким образом, у выпускников повысятся шансы устроиться на высокооплачиваемую работу.