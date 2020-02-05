Минстрой решил изучать проекты зданий совместно с МЧС

Возможно, вскоре проекты нестандартных зданий будут рассматриваться по-новому. Нормы для них не станут строже. Изменится лишь порядок их рассмотрения и одобрения в соответствующих инстанциях.

Важное новшество в том, что не только обсуждать, исследовать, но и визировать такие проекты будут теперь чиновники минстроя совместно с МЧС России, а не только один минстрой.

Этот вопрос на днях обсуждали врио замглавы МЧС России Анатолий Супруновский и первый замминистра строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. В результате договорились создать межведомственный нормативно-технический Совет строителей и спасателей.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, "в рамках Совета будут рассматриваться специальные технические условия (СТУ) для разработки проектной документации на объекты капитального строительства".

Порой, пожелания заказчиков здания входят в противоречие с нормами пожарной безопасности

Столь пристальное внимание к этому вопросу не случайно. Проблема с разработкой и одобрением многих проектов для строительства, так сказать, нестандартных зданий стоит остро. Если, скажем, с постройкой типовых многоэтажек все ясно и понятно, все нормы прописаны в СНИПах и стандартах, то с разработкой чего-то новенького и эксклюзивного нередко возникают проблемы. Заказчики, чтобы привлечь инвесторов и потенциальных покупателей, хотят строить вычурно. И эти их желания зачастую входят в противоречие с нормами пожарной безопасности. Об этом не раз заявляли в МЧС России.

Скажем, захочет застройщик возвести вместо тридцатиэтажного здания пятидесятиэтажное. Но для столь высотной постройки должны быть разработаны собственные нормативы, которые и называются "специальные технические условия" или сокращенно - СТУ. Например, мощность насосов для подачи воды на такую высоту должна быть другой нежели для стандартной многоэтажки, и площадки перед зданием должны быть иными, чтобы хватило для подъезда и разворота более громоздких пожарных машин.

С особой остротой дискуссия вспыхнула после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Там пристройки к главному зданию центра осуществили без одобрения МЧС. Хотя спасательное ведомство выдавало отрицательное заключение, но его проигнорировали. И тут ничего не поделаешь. Пока действующая практика такова, что специалисты МЧС дают свои рекомендации и проводят экспертизу, но визу и разрешения ставят только специалисты минстроя, которые к этим рекомендациям могут и не прислушиваться.

Теперь же в рамках нового Совета обе инстанции, и минстрой, и МЧС, должны оказаться в равных условиях. И это пойдет только на пользу и строящимся зданиям, и людям.