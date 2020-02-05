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05.02.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Минздрав предлагает печь хлеб только с йодированной солью

Текст: Ольга Игнатова
Восполнить дефицит йода в организме россиян в Минздраве предлагают за счет изготовления продуктов питания с использованием йодированной соли.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Например, за счет хлеба и хлебобулочных изделий. Ведь россияне, как известно, хлеб употребляют в пищу ежедневно. А вот йодированную соль употребляет менее 30% населения России в отличие от входящих в Евразийский экономический союз стран, где введено всеобщее йодирование соли. Ведомство разработало проект закона о профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода, которым устанавливается требование производить в России для продажи потребителям только йодированную соль. А для производства хлеба такая соль становится обязательным условием.

Фото: iStock
Названы продукты для эффективной борьбы с йододефицитом

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, расчеты показали, что хлеб и хлебобулочные изделия, изготовленные с использованием йодированной соли взамен обычной поваренной соли (по рецептуре 1,5% соли на 100 г муки), по содержанию йода отвечают критериям для обогащенных пищевых продуктов. В 150 г хлеба будет содержаться 53 мкг йода, что соответствует 35% от рекомендуемого суточного потребления этого микроэлемента для взрослых. И если взрослый человек будет ежедневно употреблять в пищу такой хлеб, он сможет получить практически суточную норму йода.

"Учитывая относительно высокое (по сравнению со странами Западной Европы, США, Австралии и Новой Зеландии) потребление хлебобулочных изделий в Российской Федерации, особенно в сельской местности, где дефицит йода наиболее выражен, можно полагать, что в России будет достигнуто оптимальное обеспечение питания основных групп населения йодом", - отмечают в Минздраве.

Сейчас, по данным эндокринологического научного центра Минздрава России, дефицит йода на всей территории России приводит к тяжелым последствиям: ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы. Дефицит йода способствует развитию рака щитовидной железы, регистрируются даже отдельные случаи йододефицитного кретинизма. Распространенность йододефицитных нарушений среди городского населения составляет 10-15%, а среди сельского населения - 13-35%.

Фото: Никита Митрюхин
Можно ли приготовить квашеную капусту с йодированной солью

Как поясняет член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, йод - важнейший микроэлемент, от которого зависят многие функции организма человека, в том числе процессы роста, развития и общего тонуса. "Йододефицитные заболевания представляют серьезную медико-социальную проблему. Особенно опасны они для детей и подростков, поскольку могут привести к умственной отсталости и замедлению физического развития", - уточняет сенатор.

Йод относится к тем микроэлементам, которые не обладают способностью накапливаться в организме и, следовательно, должны постоянно поступать в организм человека с пищей.

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