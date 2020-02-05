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05.02.2020 12:29
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд оставил под стражей генерала ФТС Кизлыка

Текст: Владимир Полетаев
По решению Мосгорсуда начальник управления дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык останется под стражей.

Постановление Басманного районного суда столицы, который арестовал Кизлыка до 22 февраля, признано законным.

По данным следствия, генерал виновен в том, что превысил полномочия. Он обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ - по двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями.

Фото: iStock
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Следствие установило, что в феврале 2019 года Кизлыку и его заместителю, полковнику таможенной службы Алексею Серебро, стало известно, что сотрудники Внуковской таможни задержали в аэропорту некоего гражданина Степанова И. Ю., который ввез в Россию контрабандным путем 315 тысяч 150 евро. Сотрудники линейного отдела МВД аэропорта планировали возбудить в отношении нарушителя административное дело за то, что тот не задекларировал валюту.

В середине апреля Серебро, действуя "согласованно с Кизлыком", согласовал с генералом решение о вынесении постановления с назначением "заниженного административного штрафа в размере одной четвертой незадекларированной суммы наличных денежных средств". Он подписал и направил соответствующее письмо в адрес заместителя начальника Внуковской таможни полковника Константина Мишина, в котором сообщил о необходимости назначения именного такого наказания.

В свою очередь Мишин, согласно выводов следствия, "действуя из личной заинтересованности и побуждений карьеризма, стремясь угодить руководству" в нарушение должностных инструкций 22 апреля 2019 года подписал незаконное постановление о назначении Степанову административного штрафа на сумму 5 миллионов 806 тысяч рублей. Тем самым контрабандист был освобожден от уголовной ответственности. Да и сумма штрафа, по мнению экспертов, была явно занижена. А деньги, в пересчете на рубли - 23 миллиона 227 тысяч - были возвращены контрабандисту, а не обращены в доход государства, как это положено по закону.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Во втором случае он посодействовал супруге дипломата перевезти через границу запрещенные предметы.

Следствие также установило, что Кизлык не сам инициировал превышение служебных полномочий, а в обоих эпизодах выполнял просьбу высокопоставленных лиц из правоохранительных органов.

При обыске у Кизлыка было изъято 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, золотые слитки. По делу также арестованы его заместитель Алексей Серебро и еще трое фигурантов.

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