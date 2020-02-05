Во Франции авантюристы вымогали деньги от имени Ле Дриана

В Париже начался судебный процесс над семью мошенниками, которые в период с 2015 по 2016 годы смогли провернуть многомиллионную аферу, представляясь Жан-Ивом Ле Дрианом - тогдашним министром обороны Франции, который сейчас возглавляет МИД страны.

То, что эти авантюристы в возрасте от 37 до 54 лет относятся к высшей категории спецов по отъему денег "без насилия и кровопролития", не вызывает сомнений. Обладая недюжинными актерскими способностями, невероятным апломбом, они, проведя серьезную подготовительную работу, выходили на руководителей компаний, организаций и прочих лиц, потенциально обладающих большими средствами.

Действовали по хорошо отлаженной схеме. С потенциальными жертвами они связывались по телефону или электронной почте, представлялись то помощником Ле Дриана, то директором его кабинета и сообщали, что по неотложному делу с абонентом хочет переговорить сам министр. Затем следовал звонок "лже-Дриана", а порой и общение с ним через "Скайп". Причем на экране компьютера действительно появлялся некто, очень похожий на Ле Дриана, для чего, как позднее было установлено, обвиняемые использовали специально изготовленную силиконовую маску министра. А для еще большей убедительности имитировали его голос, а также ограничивали сеанс общения с ним парой минут, не больше.

Далее "лже-Дриан" обращался к своим собеседникам с просьбой "оказать помощь" стране и выплатить выкуп за французских заложников, якобы оказавшихся в руках террористов в таких странах, как Сирия и Мали. При этом объяснял, что правительство это сделать не может, ибо это запрещено официальной позицией Франции. Но обещал, что "благодарная нация их не забудет", а затраты им "обязательно будут компенсированы".

Подобных подходов было сделано более сотни. Объектами авантюристов стали король Бельгии, гендиректор ЮНЕСКО, главы корпораций LVMH, Total, посольства Франции в Швейцарии, Японии, даже Брижит Бардо и иерархи католической церкви. Среди тех, кто повелся на эту изощренную разводку, оказались владелец знаменитого замка бордосских вин "Шато Марго", глава религиозной общины исмаилитов, миллиардер Ага Хан, а также один богатейший турецкий предприниматель. В итоге жуликам удалось выудить более 60 миллионов евро, которые были направлены в знакомые им каналы "отмывания грязных денег" и через подставные счета затерялись в омуте мировых финансовых транзакций.

Руководителем этой аферы считается 54-летний Жильбер Шикли, француз с израильским паспортом. Его неоднократно судили за похожие мошенничества. Операцией "лже-Дриан" он управлял в Израиле. В 2017 году его задержали на Украине и экстрадировали в Париж. Как полагают следователи, Шикли и его подельники также готовили новую аферу, для чего намеревались использовать образ князя Монако Альбера II. Тогда при аресте были обнаружены факты, которые указывали на то, что преступники готовили силиконовую маску, имитирующую лицо этого монарха.

По совокупности представленных обвинений мошенникам грозят тюремные сроки в 10 лет, а также штрафы в размере один миллион евро.