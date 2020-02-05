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05.02.2020 20:44
Рубрика: Общество

На Аляске обнаружено морское существо возрастом 200 миллионов лет

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Alaska Museum of the North Фото: University of Alaska Museum of the North
Фото: University of Alaska Museum of the North

Ученые из Университета Аляски в Фэрбенксе идентифицировали и описали новый вид талаттозавра - морскую рептилию, жившую более 200 миллионов лет назад.

Статья исследовательского коллектива появилась в журнале Scientific Reports, а его суть кратко передает Phys.org. Находка была сделана на юго-востоке Аляски. Окаменелость древнего существа сохранилась не полностью - ученые отмечают, что примерно две трети хвоста были разрушены за прошедшие миллионы лет.

Однако на сегодняшний день этот скелет является самым полным скелетом талаттозавров, когда-либо найденным в Северной Америке. Это очень редкий вид динозавров, древняя морская рептилия.

Фото: Harvard University Museum of Comparative Zoology
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Находка дала исследователям новое представление о генеалогическом древе талаттозавров. Новый вид получил название Gunakadeit joseeae. Эта рептилия обитала на нашей планете более 200 миллионов лет назад, в середине-конце триасового периода.

Динозавры были дальними родственниками этих существ. Талаттозарвы вырастали до 3-4 метров в длину и жили в теплых экваториальных океанах по всему миру. Считается, что они вымерли в конце триаса.

По словам ведущего автора статьи Патрика Драккенмиллера, Gunakadeit joseeae оказался уникальным. Он выглядел очень странно по сравнению с другими известными ископаемыми сородичами. Ученые предполагают, что этот вид был примитивным и относился к одной из древнейших ветвей генеалогического древа.

В то же время, он сумел дожить до самого конца существования всей этой группы существ. Особенностью талаттозавров является то, что они были одной из первых групп сухопутных рептилий, которые заново приспособились к жизни в океане.

Фото: Дмитрий Гриорьев, пресс-служба СПБГУ
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Исследователи предполагают, что эти рептилии процветали на протяжении десятков миллионов лет. К сожалению, их ископаемые останки попадаются крайне редко. Поэтому эволюция талаттозавров полна пробелов.

В данном случае окаменелость была найдена в скалах в зоне прилива. Ученые проделали титаническую работу - данный участок почти всегда скрыт под водой, которая отступает лишь на несколько дней в году.

Исследователям удалось "поймать" такой период времени, причем на работу у них было не более четырех часов в день - вода вновь наступала и скрывала обследуемый участок.

"Когда мы увидели череп ископаемого, то сразу поняли, что это что-то новое из-за его чрезвычайно заостренной морды, которая, вероятно, была адаптацией к мелководной морской среде обитания, - говорит Драккенмиллер. - Вероятно, эта рептилия просовывала свой острый нос в трещины и щели коралловых рифов и питалась прятавшимися там существами. Мы думаем, что эти животные были очень специализированными и кормились только в условиях мелководья. Когда уровень моря упал, источники пищи изменились, что привело к вымиранию талаттозавров".

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