На чем мечтают делать бизнес современные школьники

Сегодня они запускают модный маркетплейс, завтра открывают школу блогеров, крио-шоу или агентство веб-дизайна. План продаж, рынок сбыта, реклама, бухгалтерия, налоги… Им нет еще и восемнадцати, но финалисты конкурса "Мой первый бизнес" уже запускают свои стартапы. "РГ" публикует топ-5 бизнес-идей школьников.

Крио-шоу на десерт

Одиннадцатиклассница из Самары Алина Бабенкова решила заняться необычными безалкогольными коктейлями. Назвала свой стартап "Fairy Pairs", собрала команду из друзей-школьниц и уже нашла первых клиентов. Предлагает несколько услуг: фантастическое крио-шоу в лабораторных халатах, азотные коктейли, десерт "Дыхание дракона". В общем, "волшебство в стакане" - и всего по 100 рублей за штуку. Кстати, команда Алины принципиально выступает за отказ от алкоголя.

Зовите веб-дизайнера

А вот 10-классник из Нижнего Новгорода Василий Щепин выбрал "цифровое" направление и создал проект "SchoolDo". По сути, это онлайн-магазин с услугами, где школьники-фрилансеры смогут найти себе подработку. Регистрируешься, загружаешь портфолио - и ставишь цену: сколько хочешь получить за свой труд. Например: создать брендбук, визитку, логотип - от тысячи рублей. Фотосессия? От 500.

- Это удобная, безопасная и стильная интернет-площадка, где школьники и студенты смогут зарабатывать на своих навыках и знаниях, - описывает свой проект Василий. Он уже создал сайт и работает над мобильным приложением.

Котики и люди

Диана Истомина из Кемерова тоже решила создать свою интернет-площадку: не только для людей, но и для зверей. Ее проект - маркетплейс "Lovely pets", где можно размещать объявления о продаже питомцев, об услугах и товарах для них. Здесь же будет форум, статьи и рекомендации по уходу за домашними животными. Сейчас Диана дорабатывает последние разделы сайта. И параллельно успевает учиться в школе, участвовать в олимпиадах по обществознанию, экономике, праву.

Зарядка для гаджета

11-классник из подмосковных Химок Артемий Загайнов любит "умные" вещи и инновации. Поэтому он решил продвигать "продвинутую" мебель - столы со встроенными катушками для беспроводной зарядки гаджетов. Такие пригодятся буквально везде: в офисах, вузах, и городских кафе. Положил смартфон на стол? А он не просто лежит, но еще и заряжается. Гаджет скажет вам "спасибо".

Термостакан

Экологические проекты - в тренде у школьников. Степан Кузнецов из Комсомольска-на-Амуре решил взяться за производство экологически чистых изделий из кофейного жмыха. Невероятно, но факт - только в России этого продукта выбрасывается на 170 тысяч тонн в год. А ведь из него можно сделать кучу полезных вещей, которые не повредят природе. Ребята уже продумали всю технологию и решили начать с термостакана: "Есть конкуренты из Германии и Австралии, но мы хотим выпускать продукт с лучшими характеристиками". В стаканчик, который сделан из отходов кофе, можно снова будет наливать бодрящий напиток.

"Радует, что интерес школьников к конкурсу "Мой первый бизнес" возрастает. В этому году мы получили 705 540 заявок, что превышает показатели первого и второго сезонов проекта. Чуть больше половины участников - мальчики (52,5%). Девочек - 47,5%. Заявки пришли из всех 85 регионов России и десятков стран мира. Чтобы участие в проекте было максимально полезным, в этом году мы сделали особый акцент на образовательных программах конкурса", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Во время онлайн-этапа были открыты штабы конкурса в 19 городах, где были проведены предпринимательские и интеллектуальные игры для всех участников, а также встречи с экспертами и наставниками конкурса - студентами факультета "КАПИТАНЫ". Региональные штабы продолжат работать во время следующего этапа проекта, в них будет проведен бизнес-курс START UP. На курсе участники смогут продолжить работу над проектами или реализовать новые идеи вместе с наставниками.

Кстати

Ранее на площадке Череповецкого химико-технологического колледжа организатор бизнес-интенсивов и наставник конкурса "Мой первый бизнес" Олег Голиков предложил главе государства внедрить в школьную систему программу дополнительного образования по предпринимательству. Молодой человек рассказал, что в Москве работают уже более 200 тематических кружков, в которых школьники вместе с наставниками учатся создавать и продвигать свои проекты. Президент идею поддержал.

"Мой первый бизнес" - один из флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей". Школьники могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя обучающую программу. Наставниками выступают известные российские блогеры, предприниматели и студенты факультета бизнеса "Капитаны" РЭУ имени Г.В. Плеханова.