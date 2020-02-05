Назван ближайший предел ослабления курса рубля

Новости

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе 07:22
Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес" 07:19
Глава Минздрава прибыл в Тюмень 06:48
Три горняка погибли при обрушении шахты в Венесуэле 06:40
В Приморье истребители Су-25 уничтожили лагерь "диверсантов" 06:37
В Забайкалье отправили на пенсию четвероногого полицейского 06:11
Боевики совершили обстрел окраины Алеппо 05:26
Санавиация эвакуировала рыбака с судна в Охотском море 05:26
Компания Disney заявила о многомиллионных убытках из-за коронавируса в КНР 05:22
На Камчатке возбудили дело о гибели пациента краевой больницы 05:05
В Крыму согласились со словами Помпео о полуострове 04:42
Власти США эвакуируют американцев из Китая несколькими рейсами 04:21
Новый случай заражения короновирусом зафиксирован в Канаде 04:20
Израиль атаковал военные объекты ХАМАС в секторе Газа 03:55
Группа демократов решила бойкотировать обращение Трампа к нации 03:35
В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус 03:20
Число жертв коронавируса в Китае достигло 491 02:51
Израиль сообщил о запуске трех снарядов из сектора Газа 02:26
Рейс Торонто-Ямайка вернулся в аэропорт из-за шутки о коронавирусе 02:00
Число погибших от коронавируса в Хубэе достигло 479 01:53
Обновлена знаменитая линия украшений Panthere de Cartier, связанная с именем Жанны Туссен 01:45
Более 950 полицейских были убиты в Мексике за два года 01:30
Генсек ООН призвал США решить проблему с выдачей виз дипломатам 00:59
"Новая церковь" Украины прекратила полномочия раскольника Филарета 00:58
Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе 00:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Назван ближайший предел ослабления курса рубля

Текст: Роман Маркелов
Китайский коронавирус остается основным драйвером для финансовых рынков. Ожидается, что пик его распространения придется на ближайшие две недели, а значит давление на котировки будет сохраняться, указывает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Волатильность рубля значительно выросла, курс в последние дни размашисто торгуется в диапазоне 63-64 рубля за доллар, отмечает аналитик. В среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего постепенного ослабления рубля, но сезонно сильный текущий счет платежного баланса продолжит поддерживать рубль в первом квартале. Поэтому в случае ослабления нервной реакции на коронавирус, курс стабилизируется вблизи 63 рублей за доллар, рассчитывает Кадулин. Но в случае ухудшения ситуации российская валюта пойдет на отметку в 64,5 рубля за доллар уже в ближайшие недели, прогнозирует он.

Фото: РИА Новости
Названы два события, которые изменят курс рубля

В последние дни рубль укреплялся вместе с прочими сырьевыми валютами (чилийское и колумбийское песо, южноафриканский ранд, бразильский реал), которые оказались в числе наиболее пострадавших от вспышки коронавируса в Китае и от опасений относительно устойчивости роста китайской экономики. Более того, накануне рубль стал лидером по укреплению к доллару США среди валют развивающихся стран на фоне некоторого восстановления аппетита к риску у инвесторов и роста цен на нефть, отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

ВТО подтвердила отсутствие ограничений со стороны РФ на поставки украинских вагонов
Гендиректором "Почты России" стал Максим Акимов
Путин пообещал гражданство иностранным ученым
Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью