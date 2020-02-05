Назван ближайший предел ослабления курса рубля

Китайский коронавирус остается основным драйвером для финансовых рынков. Ожидается, что пик его распространения придется на ближайшие две недели, а значит давление на котировки будет сохраняться, указывает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

Волатильность рубля значительно выросла, курс в последние дни размашисто торгуется в диапазоне 63-64 рубля за доллар, отмечает аналитик. В среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего постепенного ослабления рубля, но сезонно сильный текущий счет платежного баланса продолжит поддерживать рубль в первом квартале. Поэтому в случае ослабления нервной реакции на коронавирус, курс стабилизируется вблизи 63 рублей за доллар, рассчитывает Кадулин. Но в случае ухудшения ситуации российская валюта пойдет на отметку в 64,5 рубля за доллар уже в ближайшие недели, прогнозирует он.

В последние дни рубль укреплялся вместе с прочими сырьевыми валютами (чилийское и колумбийское песо, южноафриканский ранд, бразильский реал), которые оказались в числе наиболее пострадавших от вспышки коронавируса в Китае и от опасений относительно устойчивости роста китайской экономики. Более того, накануне рубль стал лидером по укреплению к доллару США среди валют развивающихся стран на фоне некоторого восстановления аппетита к риску у инвесторов и роста цен на нефть, отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.