Никас Сафронов приедет в Могилев с персональной выставкой

О творческом представлении многогранного мира и его загадок повествует персональная выставка профессора Российской академии художеств Никаса Сафронова "Меняя реальности". Экспозицию из более 70 живописных и графических работ различных периодов знаменитый мастер представит в областном центре - Могилеве.

Вся экспозиция, поясняют устроители выставки, построена таким образом, что она не имеет ни начала, ни конца. На стенах музея будут демонстрироваться бесшовные проекции, которые помогут создать иллюзию изменения пространства.

Полотна, созданные за последние почти сорок лет, разнообразны по жанрам: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции. Ведь интересы художника самые разнообразные - от портретов политиков и артистов до символистских и кубистических композиций. Особое внимание поклонников экспериментальных жанров, по мнению искусствоведов, привлекут произведения из собственного направления Сафронова "Dream Vision", которое опирается на классическую живопись с добавлением современных технологий, за которую художник был включен в "Книгу рекордов Гиннесса". Знатоки этого жанра утверждают, что он отражает видения, "возникающие на грани сна и пробуждения, на грани памяти и забвения".

Кстати, два года назад на вернисаже в белорусской столице художник представил и портрет Александра Лукашенко. Президент Беларуси изображен на фоне государственного флага. На картине также можно увидеть деревенский дом, в котором родился политик.

Писать портреты российский живописец предпочитает с натуры, общаясь с человеком, художник узнает его характер, особенности. Правда, иногда ему приходится писать и с фотографии, однако это скорее исключение. Среди владельцев его картин такие звезды, как Софи Лорен, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Пьер Карден, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Никита Михалков.

В областной центр Беларуси Никас Сафронов прибудет в четверг, где у него запланирована встреча с губернатором края и с учащимися государственного колледжа искусств. Кроме того, художник посетит Буйничское поле, Шклов и агрогородок Александрия, где познакомится с экспозициями краеведческого музея. А в пятницу в музее имени Масленикова и состоится торжественное открытие выставки "Меняя реальность", которая продлится до конца марта, информирует БЕЛТА.