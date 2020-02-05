Если бы героини шедевров мировой живописи - от "Дамы в мехах" Эль Греко до возлюбленной Рубенса, увековеченной в знаменитой картине "Шубка", сошли с полотен и оказались в Европе XXI столетия, им бы пришлось несладко, особенно в Германии. С каждым годом местные зоозащитники одерживают одну победу за другой. Вот последняя новость из Мюнхена: популярный в городе "Культурный центр железнодорожников Тиль" официально отказался пускать на свои мероприятия гостей в одежде из шкур животных.

Местечко это богемным не назовешь. В расписанных граффити ангарах возле железнодорожных путей то и дело проходят концерты, выставки, перформансы и танцевальные вечеринки. "Мы предлагаем насыщенную культурную программу, которая включает темы устойчивого развития. Уважая индивидуальную свободу, мы долгое время сомневались. Но все-таки меха, ради которых животных мучают и убивают, не сочетаются с нашими ценностями", - цитирует Spiegel Online кураторов проекта. Поскольку охранники не всегда могут отличить настоящий мех от искусственного, последний тоже подпадает под запрет. К слову, подобные ограничения уже ввели у себя клубы Берлина, Лейпцига и Гамбурга. Ну а с 2016 года Гамбургский императорский театр провозгласил право не принимать в гардероб шубы или пальто, отороченные меховым воротником. Зрителей встречает табличка с перечеркнутым словом "мех" и ссылкой на статью 1 немецкого закона о защите животных, запрещающего причинять им боль, страдания или вред "без разумной причины".

При этом меховая промышленность и реализация шуб в ФРГ официально не запрещены. По данным Deutsche Welle, по всей стране работают около 300 специализированных магазинов и 150 предприятий по производству меховых товаров. Другое дело, что они становятся все менее востребованными. Да и ужесточение законодательства с каждым годом делает меховой бизнес нерентабельным. В сентябре 2017-го бундестаг принял закон о содержании звероферм (их в Германии осталось менее десятка), максимально расширивший "права" питомцев. Каждому для комфортной жизни должно быть предоставлена "жиплощадь" не менее трех квадратов, места для прогулок и даже бассейны. Иначе у предприятия отзовут лицензии.