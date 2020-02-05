Олег Кононов возглавил "Ригу"

Латвийский футбольный клуб "Рига" официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Олега Кононова. О сроках контракта с новым наставником не общается.

"53-летний российский специалист Олег Кононов назначен главным тренером ФК "Рига"! Он возглавлял гранда российской премьер-лиги "Спартак (Москва)" и тренировал другие клубы в России, Украине и Молдавии. Добро пожаловать, тренер!" - говорится в официальном аккаунте клуба в Instagram.

Олег Кононов до сентября 2019 возглавлял московский "Спартак", который покинул из-за не слишком удачного выступления команды. Также на счету Кононова работа в других клубах российской премьер-лиги - "Краснодаре", "Тереке", "Арсенале", а также в "Карпатах" и "Севастополе".

"Рига" два года подряд выигрывает чемпионат Латвии.