ОПЕК+ постарается остановить негативное влияние коронавируса на рынок

Глава Минэнерго России Александр Новак допустил, что падение цен на нефть - ниже 55 долларов за баррель - может быть следствием "панических страхов" рынка перед возможным сокращением потребления нефти в Китае. Он отметил, что прежде чем принимать решения о возможных дальнейших действиях стран-участников ОПЕК+, нужно правильно и взвешенно оценить ситуацию.

Цены на нефть опустились так низко впервые с начала января прошлого года. На ожиданиях результатов внепланового заседания совместного технического комитета ОПЕК+ (4-5 февраля) "черное золото" немного отыграло потери, но если не будет принято каких-то действенных решений, котировки могут опять устремиться вниз из-за новостей о расширении эпидемии коронавируса. Ранее Саудовская Аравия предлагала перенести встречу министров стран, участвующих в ОПЕК+ с 5-6 марта на более ранний срок, но пока решения по этому вопросу не принято. По-видимому, его отложили до подведения итогов заседания технического комитета. Спешка в этом вопросе едва ли нужна, поскольку многое зависит от информационного фона и новостей о борьбе с эпидемией.

Эксперты указывают, что сейчас на нефтяные цены влияют сразу несколько факторов. С одной стороны, невозможно отрицать усиление панических настроений на рынке в результате расширения эпидемии, что сильно давит на нефтяные котировки. С другой стороны, несомненно и влияние коронавируса на экономическое развитие Китая. Снижение производства из-за продления новогодних каникул до 10-13 февраля затронуло и некоторые крупные китайские НПЗ, что, естественно, сказывается на потреблении нефти. Аналогично повлияли уменьшение внутренних грузоперевозок, а также экспорта товаров и сельхозпродукции. Кроме того, 46 авиакомпаний приостановили полеты в Поднебесную, что, учитывая количество отмененных рейсов, значительно уменьшило потребление авиатоплива.

По мнению рейтингового агентства НКР, спад потребления углеводородов в Китае в связи c карантином в крупных городах может обусловить дальнейшее снижение цен на нефть, а также привести к сокращению физического экспорта российской нефти в Китай в 2020 году. Причем дополнительным негативным фактором для нас являются условия торговой сделки Вашингтона и Пекина, по которым Китай обязан закупать определенный объем энергоносителей в США.

Эпидемия в Китае может сократить мировой спрос на нефть на 3,3-3,9 млн баррелей в сутки

Ослабление деловой и туристической активности в КНР может снизить потребление нефти и в Юго-Восточной Азии. Из-за этого глобальное сокращение спроса на нефть может оказаться еще значительнее, если к китайскому снижению импорта на 2,5-2,7 млн баррелей в сутки добавится снижение на 0,8-1,2 млн баррелей в сутки в других странах региона, прогнозируют аналитики. Для сравнения, объем сокращения ОПЕК+ сейчас - 1,7 млн баррелей в сутки

Пока российские нефтяники не говорят о снижении поставок в восточном направлении. Наоборот, в "Транснефти" на запрос "РГ" уточнили, что объемы трубопроводных поставок нефти в Китай не уменьшились. "У Китая объем потребления в год около 700 млн тонн, своя добыча - около 200 млн тонн. Мы по трубопроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан" поставляем 30 млн тонн и транзитом через Казахстан еще 10 млн тонн", - уточнил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Еще одним фактором, сказывающимся на мировом рынке, все чаще называются спекуляции крупных игроков на фоне вирусной угрозы из Китая. "Имеет место как реальное замедление экономической активности в Китае, так и спекулятивное давление на цену", - отмечает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Он подчеркнул, что в случае продолжающегося негативного новостного фона действия ОПЕК+ смогут снова сбалансировать рынок, но не в краткосрочной перспективе.

Показательно, что международное рейтинговое агентство Moody"s утверждает, что инфекция окажет временное воздействие на экономику Китая и мировую экономику, поэтому не собирается пересматривать прогноз по ВВП КНР на 2020 год. Несмотря на то, что новости об эпидемии оказывают на рынки с каждым днем все меньшее влияние, давление на котировки сохраняется. По мнению Антона Усова, нужно еще несколько месяцев и определенность по ситуации с распространением вируса. "Считаю, что возможно падение цен на нефть до интервала 40-50 долларов, это очень зависит от длительности влияния эпидемии на экономическую активность", - подчеркнул Усов.