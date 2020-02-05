ОПЕК+ постарается остановить негативное влияние коронавируса на рынок

Новости

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой 21:04
Генконсульство: Россиян не было на борту аварийного лайнера в Стамбуле 20:50
Найден артефакт, способный переписать историю Японии 20:47
На Аляске обнаружено морское существо возрастом 200 миллионов лет 20:44
Канал Showtime закрыл сериал "Рэй Донован" 20:40
Названа причина смерти актера "Улиц разбитых фонарей" Дмитрия Бульбы 20:30
В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях 20:26
Киев признался в неготовности забрать Крым назад 20:16
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе 20:07
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 20:07
ФАС разрешит поднять тарифы почты на пересылку заказных писем на 4,6% 19:59
В Приморье жившую в подсобке со скотом девочку вернули бабушке 19:57
РФС запретил "Динамо" заявлять новых игроков 19:54
В суд направлено дело о крупной взятке бывшего замглавкома Внутренних войск 19:42
В Австрии украли новые кованые ворота из России 19:34
Белоусов: Компенсация инвествычета не должна применяться к крупным компаниям 19:21
Турция заявила об отсутствии пострадавших при крушении в аэропорту Стамбула 19:13
Белорусский посол высоко оценивает перспективы кооперации с Татарстаном 19:10
Вокалист Rammstein выпустил клип в жанре хоррор 19:04
В Татарстане ветерана войны похоронили на дорожке кладбища 18:48
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах 18:46
Жертвами лавины на востоке Турции стали 33 человека 18:42
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына 18:35
Военные-участники эвакуации россиян из КНР пройдут медобследование 18:33
В "Ленфильме" простятся с экс-главредом Фрижетой Гусакян 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 19:34
Рубрика: Экономика

Паническая атака на нефть

ОПЕК+ постарается остановить негативное влияние коронавируса на рынок
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
Глава Минэнерго России Александр Новак допустил, что падение цен на нефть - ниже 55 долларов за баррель - может быть следствием "панических страхов" рынка перед возможным сокращением потребления нефти в Китае. Он отметил, что прежде чем принимать решения о возможных дальнейших действиях стран-участников ОПЕК+, нужно правильно и взвешенно оценить ситуацию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цены на нефть опустились так низко впервые с начала января прошлого года. На ожиданиях результатов внепланового заседания совместного технического комитета ОПЕК+ (4-5 февраля) "черное золото" немного отыграло потери, но если не будет принято каких-то действенных решений, котировки могут опять устремиться вниз из-за новостей о расширении эпидемии коронавируса. Ранее Саудовская Аравия предлагала перенести встречу министров стран, участвующих в ОПЕК+ с 5-6 марта на более ранний срок, но пока решения по этому вопросу не принято. По-видимому, его отложили до подведения итогов заседания технического комитета. Спешка в этом вопросе едва ли нужна, поскольку многое зависит от информационного фона и новостей о борьбе с эпидемией.

Фото: REUTERS
Нефть марки Brent подешевела до 55 долларов за баррель

Эксперты указывают, что сейчас на нефтяные цены влияют сразу несколько факторов. С одной стороны, невозможно отрицать усиление панических настроений на рынке в результате расширения эпидемии, что сильно давит на нефтяные котировки. С другой стороны, несомненно и влияние коронавируса на экономическое развитие Китая. Снижение производства из-за продления новогодних каникул до 10-13 февраля затронуло и некоторые крупные китайские НПЗ, что, естественно, сказывается на потреблении нефти. Аналогично повлияли уменьшение внутренних грузоперевозок, а также экспорта товаров и сельхозпродукции. Кроме того, 46 авиакомпаний приостановили полеты в Поднебесную, что, учитывая количество отмененных рейсов, значительно уменьшило потребление авиатоплива.

По мнению рейтингового агентства НКР, спад потребления углеводородов в Китае в связи c карантином в крупных городах может обусловить дальнейшее снижение цен на нефть, а также привести к сокращению физического экспорта российской нефти в Китай в 2020 году. Причем дополнительным негативным фактором для нас являются условия торговой сделки Вашингтона и Пекина, по которым Китай обязан закупать определенный объем энергоносителей в США.

Эпидемия в Китае может сократить мировой спрос на нефть на 3,3-3,9 млн баррелей в сутки

Ослабление деловой и туристической активности в КНР может снизить потребление нефти и в Юго-Восточной Азии. Из-за этого глобальное сокращение спроса на нефть может оказаться еще значительнее, если к китайскому снижению импорта на 2,5-2,7 млн баррелей в сутки добавится снижение на 0,8-1,2 млн баррелей в сутки в других странах региона, прогнозируют аналитики. Для сравнения, объем сокращения ОПЕК+ сейчас - 1,7 млн баррелей в сутки

Пока российские нефтяники не говорят о снижении поставок в восточном направлении. Наоборот, в "Транснефти" на запрос "РГ" уточнили, что объемы трубопроводных поставок нефти в Китай не уменьшились. "У Китая объем потребления в год около 700 млн тонн, своя добыча - около 200 млн тонн. Мы по трубопроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан" поставляем 30 млн тонн и транзитом через Казахстан еще 10 млн тонн", - уточнил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Коронавирус парализовал работу заводов Hyundai

Еще одним фактором, сказывающимся на мировом рынке, все чаще называются спекуляции крупных игроков на фоне вирусной угрозы из Китая. "Имеет место как реальное замедление экономической активности в Китае, так и спекулятивное давление на цену", - отмечает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Он подчеркнул, что в случае продолжающегося негативного новостного фона действия ОПЕК+ смогут снова сбалансировать рынок, но не в краткосрочной перспективе.

Показательно, что международное рейтинговое агентство Moody"s утверждает, что инфекция окажет временное воздействие на экономику Китая и мировую экономику, поэтому не собирается пересматривать прогноз по ВВП КНР на 2020 год. Несмотря на то, что новости об эпидемии оказывают на рынки с каждым днем все меньшее влияние, давление на котировки сохраняется. По мнению Антона Усова, нужно еще несколько месяцев и определенность по ситуации с распространением вируса. "Считаю, что возможно падение цен на нефть до интервала 40-50 долларов, это очень зависит от длительности влияния эпидемии на экономическую активность", - подчеркнул Усов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Международные организации ОПЕК Цена на нефть Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью