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5 февраля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)

Сведения о партиях

Опубликован 5 февраля 2020 г.

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании вступивших в законную силу решений Верховного Суда Российской Федерации произведена государственная регистрация следующих политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией:

1. Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2019 г., вступило в законную силу 13 декабря 2019 г.). Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 17 января 2020 г. за ГРН 2207700386771.

2. Всероссийская политическая партия "ЧЕСНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2019 г., вступило в законную силу 20 декабря 2019 г.). Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 24 января 2020 г. за ГРН 2207700636911.

3. Политическая партия "Монархическая партия" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 2 декабря 2019 г., вступило в законную силу 10 января 2020 г.). Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 24 января 2020 г. за ГРН 2207700615219.