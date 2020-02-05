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05.02.2020 13:28
Рубрика: Общество

Назван первый климатический рекорд 2020 года

Текст: Тимур Алимов
Фото: Ivelin Aleksanrov/flickr.com Фото: Ivelin Aleksanrov/flickr.com
Фото: Ivelin Aleksanrov/flickr.com

Первый месяц 2020 года стал самым теплым январем за всю историю метеонаблюдений.

По сравнению со средними значениями с 1981 по 2010 годы температура на территории стран от Норвегии до России была выше на 6 градусов по Цельсию. В целом в Европе воздух прогревался на 3 градуса выше нормы, обновив на 0,03 градуса максимум 2016 года и на 0,2 градуса показатели января 2007 года.

Фото: Lauren Dauphin, using Landsat data from the U.S. Geological Survey / NASA Earth Observatory
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Фото: NASA/James Yungel/flickr.com
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Такие данные привели климатологи на основе показаний, полученных со спутниковой системы мониторинга окружающей среды "Copernicus".

Температуры намного выше среднего также были зафиксированы на большей части США, на востоке Канады, над Японией и в некоторых территориях восточного Китая и Юго-Восточной Азии, в штате Новый Южный Уэльс в Австралии и в некоторых частях Антарктиды.

Наиболее аномальные данные были зарегистрированы в западной Норвегии в городе Сунндалсора. 2 января термометры здесь показывали +19 градусов по Цельсию, что более чем на 25 градусов выше среднемесячного значения.

Вместе с тем впервые за несколько последних лет температура ниже нормы была зафиксирована в южной части Европы, в ряде районов архипелага Шпицберген, а также над некоторыми участками Баренцева моря. Более холодную по сравнению со среднемесячными показателями погоду эксперты выявили также на Аляске и нескольких регионах северо-запада и северо-востока Канады.

По словам климатологов, в целом температура во всем мире за период с февраля 2019 года по январь 2020 года превышала средние значения 1981-2010-х годов на 0,62 градуса. Таким образом, 2019-й теперь полноправно считать вторым после 2016-го самым теплым календарным годом в истории метеонаблюдений.

Общество Природа Климат на Земле

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