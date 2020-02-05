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05.02.2020 13:34
Рубрика: Власть

Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий

Текст: Кира Латухина
Закрепление индексации пенсий в Конституции - большая финансовая нагрузка для государства, но оно к этому готово, заявили в Кремле. В целом, поправки в Основной закон призваны обеспечить качественное развитие государственной системы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".

"Президент неоднократно разъяснял ситуацию, когда у нас зафиксирована законом индексация, но потом, в итоге, де факто в других актах эта индексация исключается тем или иным образом в определенные годы, и отменяется или сокращается", - привел пример представитель Кремля.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Закрепление такого параметра, как индексация, в Основном законе для государства - существенная финансовая нагрузка, но оно к этому готово и не позволит делать "какие-то такие правовые байпасы (от англ. bypass - обход - прим. "РГ"), чтобы в тот или иной год эту индексацию отменить", пояснил Песков, добавив, что именно это президент и имел в виду, предлагая поправки.

На вопрос о политической части, связанной с судебной системой или Госсоветом, представитель Кремля уточнил, что речь о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, а также ожиданиям, которые вызревают в обществе и в том числе в недрах политической системы.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Глава государства выступил с инициативой, чтобы улучшить в целом функционирование политической системы с учетом уровня ее развитости, и об этом он сам не раз говорил, продолжил Песков. "Цель одна - по-прежнему идти по пути развития социально ориентированного государства и обеспечить поступательное качественное развитие нашей государственной системы, ее совершенствование", - заключил он.

На просьбу прокомментировать одно из предложений по Конституции, обсуждаемых в рабочей группе, насчет назначения Генпрокурора после консультаций с Советом Федерации, Песков заявил, что "изменения пока аккумулируются, по отдельности спрашивать о позиции и поддержке Кремля нет смысла, наверное". "Работа не закончена, работа продолжается", - заключил он.

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента Изменения в Конституцию РФ

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