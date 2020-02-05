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05.02.2020 14:03
Рубрика: Общество

Найдено старейшее османское письмо султана Мурада II

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

В Германии турецкие исследователи при изучении фондов Берлинской государственной библиотеки неожиданно обнаружили самое старое османское письмо, которое датируется периодом правления султана Мурада II.

Как сообщает Daily Sabah, старинный документ был обнаружен еще прошлым летом в рамках исследовательской программы, запущенной Стамбульским университетом Медениет.

Фото: AKI Press
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Однако только сейчас ученые рассказали об открытии и впервые показали письмо публике. Он было написано около 1441 года. Это было время султана Мурада II. Он правил Османской империей с 1421 по 1444 годы, а затем - с 1446 по 1451 годы.

По словам руководителя исследовательского проекта Догана Авербека, это письмо является старейшим известным османским посланием, касающимся Европы.

Оно передавало Фазлулла-Паше, визирю Мурада II, право собственности на деревню Батикон, которая находилась в пределах современной Болгарии. Визирь получил от султана деревню в качестве вознаграждения за работу, которую он выполнил для государства.

"В нашем архиве не так много документов того периода, поэтому это письмо очень важно для нас, - говорит Авербек. - Несмотря на то, что письмо за прошедшие века получило некоторые повреждения, его все еще можно прочесть. Нам удалось изучить его в деталях".

Исследователь добавил, что в фондах Берлинской государственной библиотеки хранится более 1300 не каталогизированных турецких рукописей, которые еще предстоит изучить.

Эта коллекция пока недоступна для исследователей, ее предоставят для изучения лишь после каталогизации. Что касается письма, то оно, возможно, станет доступно для широкой публики после того, как пройдет процедуры реставрации и консервации.

Этот документ по-прежнему является собственностью Берлинской государственной библиотеки, и его невозможно передать в другую страну.

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