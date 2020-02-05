Девятого февраля 2020 года исполнится 100 лет Договору о Шпицбергене, определившему международно-правовой статус архипелага. Договор - уникальный многосторонний документ, который сохраняет свою актуальность и спустя сто лет после подписания. История его подготовки насчитывает около полувека. За время работы в числе "высоких договаривающихся сторон" Российскую империю сменил Союз Советских Социалистических Республик, Норвегия обрела независимость, а Первая мировая война перекроила политическую карту мира. На смену действовавшему с 1872 года международно-правовому подходу к Шпицбергену как "территории общего пользования, изъятой из сферы распространения государственного суверенитета" пришла иная, новая правовая модель. Она была отражена в Договоре 1920 года, где говорилось о распространении на архипелаг суверенитета одного государства, а именно - Норвегии, при соблюдении ряда норм, призванных защитить и гарантировать права и законные интересы граждан и юридических лиц других государств - участников этого международного соглашения. В числе таких прав значился "одинаковый свободный доступ" на архипелаг, а также возможность ведения там хозяйственно-экономической деятельности "на условиях полного равенства". Но в последние годы, говоря о Договоре 1920 г., норвежские власти объявляют о своем "полном и абсолютном суверенитете" над Шпицбергеном. И при этом игнорируют последующие статьи документа, содержание которых обусловило согласие других государств подписать этот трактат.

Вспоминая длительный период подготовки договора, следует заметить, что еще незадолго до его заключения Норвегия не была ведущей державой на архипелаге и ее права на эти территории выглядели совсем не очевидными. Существует множество гипотез, кто первым открыл эти земли, кто основал там первое поселение. У России существовали убедительные основания для правопритязаний на Шпицберген, прежде всего в силу того, что поморы с незапамятных времен участвовали в освоении архипелага и имели там постоянные поселки. Имеются авторитетные сторонники, в числе которых, например, российский историк В.Ф. Старков, теории, что русские мореходы начали хозяйственное освоение острова во второй половине XVI в., то есть еще до открытия архипелага В. Баренцем. Однако Россия отказалась от своих претензий на архипелаг и сделала выбор в пользу многостороннего режима. Отвергая чей-либо суверенитет над Шпицбергеном, правительство царской России последовательно отстаивало свою правовую позицию на международных конференциях в Христиании (прежнее название Осло) в 1910, 1912, 1914 годах. Этот подход имел все шансы быть зафиксированным на бумаге, однако Первая мировая война, Октябрьская революция и, как следствие, экономическое и военное ослабление России привели к отказу от его продвижения. 14 августа 1925 года Договор о Шпицбергене вступил в силу в его нынешнем виде, СССР официально присоединился к нему 7 мая 1935 года. Заметим, что значительные усилия по изучению и освоению архипелага приложили также Великобритания, Швеция, США, другие страны.

Для лучшего понимания значимости Шпицбергена необходимо сказать несколько слов о его месте на современной карте мира. Архипелаг с прилегающими к нему морскими пространствами фактически является воротами в Арктику. В этом районе проходят важные морские транспортные магистрали, пролегают кросс-полярные воздушные коридоры. В прилегающих к Шпицбергену акваториях осуществляется активный промысел морских биоресурсов. На самом архипелаге и его континентальном шельфе уже разведаны и потенциально могут залегать перспективные месторождения различных ископаемых. Базовым минеральным ресурсом, добываемым на архипелаге, остается уголь, промышленная разработка которого ведется с начала XX века. Предпринимались также небезуспешные попытки найти нефть и газ, разведаны залежи золота, цветных металлов, барита, гипса, мрамора и т.д.

Расположение Шпицбергена обеспечивает уникальные условия для проведения высокоширотных научно-практических исследований в области океанографии, исследований атмосферы, геофизики, геологии, археологии, гляциологии, гидрологии, палеографии, биологии. Это весьма перспективная площадка для формирования одного из опорных пунктов современной научно-исследовательской базы в Арктике, в т.ч. для наблюдения за состоянием окружающей среды и трансграничным переносом загрязняющих веществ в реальном времени, включая прогноз опасных и экстремальных явлений в арктических районах Мирового океана, обеспечения приема спутниковой информации от наземных и морских измерительных комплексов, создания комплексных геофизических и криосферных полигонов, организации и проведения регулярного биоресурсного мониторинга.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Именно в силу данных факторов в статье 5 Договора 1920 г. Высокими Договаривающимися Сторонами была предусмотрена разработка конвенции о научной деятельности на Шпицбергене. Но это положение из-за неготовности норвежской стороны до сих пор не осуществлено.

Ввиду облегчения транспортной доступности и уникальных природных условий архипелаг также стал туристическим объектом мирового значения. На сегодняшний день участниками договора являются 46 государств, однако хозяйственную деятельность на Шпицбергене осуществляют только Норвегия и Россия. Единственным российским хозяйствующим субъектом на архипелаге стал ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь".

После включения Шпицбергена в состав королевства, Норвегия взяла курс на усиление своего влияния на архипелаге и постепенное ограничение прав других подписантов Договора 1920 года. На практике главным инструментом политики норвежских властей стало распространение на Шпицберген действия национального континентального законодательства. К настоящему времени издано порядка полусотни нормативных актов, регулирующих практически все аспекты деятельности на архипелаге, прежде всего в части соблюдения природоохранных требований. В 2001 году был принят Закон об охране окружающей среды на архипелаге Шпицберген, устанавливающий, по сути, разрешительный порядок любой экономической деятельности, причем на значительной части территории она вообще запрещается. Идет планомерный процесс создания новых природоохранных зон. Шаги по ужесточению законодательства в сфере экологии могут в перспективе затронуть и участки, на которых осуществляет свою деятельность "Арктикуголь".

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Очередным шагом норвежских властей, направленным на одностороннее и потому необоснованное и неправомерное расширение своих прав в районе действия Договора 1920 года, стало установление Норвегией в 1977 году в одностороннем порядке 200-мильной зоны охраны рыболовства вокруг Шпицбергена. Это решение явно противоречит принципу "свободного доступа" участников договора для занятия экономической деятельностью в районе архипелага. Несмотря на то что Российская Федерация не признает "рыбоохранную зону", упомянутое решение используется в качестве основания для задержания норвежской Береговой охраной российских рыболовных судов, применения к ним обременительных штрафных санкций.

Особый спорный момент - порядок доступа и ведения экономической деятельности на шельфе архипелага. В Осло настаивают на том, что шельф Шпицбергена следует считать продолжением континентального шельфа Норвегии. Следуя этой логике, власти страны - опять-таки на основе национального законодательства - приступили к распределению среди заинтересованных нефтяных компаний концессионных участков, расположенных в пределах т.н. "шпицбергенского квадрата". У России это вызывает справедливый протест. Позиция Москвы заключается в том, что правовой режим, установленный Договором 1920 года, полностью распространяется на шельф Шпицбергена. Поэтому Норвегия не может осуществлять какие-либо исключительные интересы и права в отношении шельфа архипелага без согласия всех участников договора.

Одной из наиболее острых проблем российского присутствия на Шпицбергене на сегодняшний день является "вертолетная". Норвежские авиационные власти ограничивают использование вертолета треста "Арктикуголь" только обеспечением угледобывающей деятельности. По сути, Норвегией искусственно создана транспортная монополия на архипелаге, что также грубо нарушает положения Договора 1920 года и права других экономических операторов. При этом в условиях роста турпотока в российские поселки и развития науки расширенная эксплуатация российского вертолета становится жизненно необходимой.

Серьезным раздражителем в российско-норвежских отношениях остаются принятые Норвегией в сентябре 2016 года дискриминационные правила депортации с архипелага. Они распространяются на лиц, в отношении которых приняты "международные ограничительные меры, к которым присоединилась Норвегия". Речь идет об антироссийских санкциях ЕС. Однако односторонние санкции Евросоюза, не получившие одобрения Совета Безопасности ООН, ни в коей мере не могут служить основанием для подобных действий в отношении граждан государств - участников Договора о Шпицбергене 1920 года.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Претензии к норвежским властям возникли также в связи с непрозрачным распределением взимаемых на Шпицбергене налогов и сборов. Согласно Договору 1920 года они должны быть употреблены исключительно на нужды самого архипелага. Налицо явная диспропорция между финансовыми отчислениями российского треста "Арктикуголь" в норвежскую казну и норвежскими ассигнованиями на нужды российских поселков. Куда более справедливым стало бы выделение адекватного норвежского финансирования на содержание российских поселков и на социальные нужды жителей Баренцбурга, являющегося вторым по численности населенным пунктом архипелага.

Существует еще один важный аспект. Договор предусматривает, что архипелаг не должен использоваться "для целей войны". Данное положение - принципиальный аргумент, который может воспрепятствовать усилению военной активности Норвегии и НАТО на этой территории. Однако Россия регулярно фиксирует заходы кораблей Береговой охраны в воды и порты Шпицбергена, проведение в Лонгиербюене разного рода мероприятий с участием представителей альянса. Попытки норвежских властей втянуть НАТО в Арктику и на Шпицберген в частности, не могут не вызывать озабоченности.

Примечательно, что Россия не одинока в своих претензиях к Норвегии по вопросу несоблюдения ею обязательств по Договору 1920 года. Разногласия у Осло имеются с Исландией, Испанией, Латвией и рядом других европейских государств, в том числе и с самим Евросоюзом. В условиях роста потребностей в разного рода ресурсах с большой вероятностью можно спрогнозировать усиление недовольства и противодействие дискриминационному регулированию Норвегией промысла в "рыбоохранной зоне", доступа к углеводородам на шельфе Шпицбергена. При таком развитии событий нельзя исключать и постановку вопроса о созыве конференции по пересмотру решений Парижской конференции 1920 г.

У России есть богатый и результативный опыт освоения удаленных и сложных территорий, и Москва не намерена сворачивать свое присутствие на Шпицбергене. Напротив, имеется твердое стремление укреплять его, диверсифицировать и модернизировать. В долгосрочных планах, помимо угледобычи, развитие других видов экономической деятельности, в том числе туризма, создание новых предприятий, например рыбоперерабатывающего. Весьма перспективным может стать наращивание научной составляющей российского присутствия. Системный характер этой работе на архипелаге был придан путем создания Российского научного центра на Шпицбергене (РНЦШ). Благодаря этому существенно расширен спектр научно-исследовательских работ на архипелаге, многие из которых имеют уникальный характер.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Для поступательной реализации разнообразных проектов Российская Федерация заинтересована в поддержании на архипелаге атмосферы конструктивного взаимодействия с Норвегией по насущным вопросам нашей хозяйственной и научной деятельности. В Совместном заявлении президента России и премьера Королевства Норвегия от 27 апреля 2010 года отмечалось, что "норвежская сторона приветствует продолжение российской экономической деятельности на Шпицбергене как естественной и важной части общей деятельности на архипелаге, а также новые виды такой активности". Однако на деле такая активность обставляется норвежскими властями различными ограничителями.

Уникальный правовой режим Договора о Шпицбергене обеспечивает все возможности для долгосрочного, уважительного и взаимовыгодного сотрудничества всех его заинтересованных участников. Но для этого каждый из подписантов этого документа, включая Норвегию, должен нести ответственность за его неукоснительное соблюдение. В этом - залог развития и процветания архипелага.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"