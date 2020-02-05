Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы

Вдоль внешних границ стран Содружества пройдет Эстафета Победы, старт которой дан в торжественной обстановке в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Одновременно она началась 5 февраля на берегах Буга и в заполярном Мурманске и двумя маршрутами пройдет по территории десяти стран по решению глав государств СНГ.

В мероприятиях принимают участие пограничники, ветераны, школьники, представители общественности, а завершится эстафета 28 мая в российской столице на Поклонной горе. "Для всех нас День Победы - особая дата. Огромной ценой заплатили наши народы за Победу. Практически в каждую семью постучалось горе, но мы выстояли и гордимся этим", - подчеркнул председатель координационной службы Совета командующих погранвойсками стран СНГ Александр Манилов.

Особую символичность старту придают непобедимые бастионы Бреста. Губернатор области Анатолий Лис напомнил, что первыми в июне 1941 года в бой с захватчиками вступили воины 17-го Брестского пограничного отряда. Многие их них погибли в первые дни войны. Собравшиеся у скульптурной композиции "Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим" возложили венки к мемориалу, почтили память героев, погибших в годы войны.

75 лет с момента Великой Победы убеждают сегодня, сказал председатель пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо, что мало одолеть врага в открытом бою. "Уроки Второй мировой войны усвоили, к сожалению, не все, многие пытаются переписать ее историю. Мы, наследники Победы, должны относиться к ней как к величайшей ценности", - заявил он перед стартом эстафеты.

Кульминацией мероприятия стала передача символов эстафеты, которые вручил участникам группы Александр Манилов. Первая остановка - в 11-й заставе Брестской погрангруппы имени Героя Советского Союза А.М. Кижеватова. А уже в четверг, 6 февраля, пограничники передадут эстафету своим коллегам из Пинского погранотряда. Затем ее подхватят их коллеги из других областей РБ. Вблизи Лельчиц, Ельска, Мозыря развернутся военно-исторические реконструкции боев на границе.

А передача Эстафеты Победы представителям пограничной службы ФСБ России состоится 18 февраля, передает БЕЛТА.