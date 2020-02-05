Поздравить Макдоналдс в России с юбилеем пришло больше друзей, чем в день его открытия

В 1990 году Макдоналдс в России установил мировой рекорд по количеству посетителей в один день: 30650 человек. Тридцать лет спустя, в 2020 году этот рекорд был побит.

Поздравить Макдоналдс с днем рождения пришло больше людей, чем 30 лет назад, в день открытия: мы приняли 31110 гостей - и практически никому из них не пришлось стоять в очереди на вход! Это стало возможным благодаря новым технологиям, которые выводят потребительский опыт на качественно новый уровень.

В этот день праздник не ограничивался только Пушкинской площадью. В самое сердце столицы, на каток на Красной площади, Макдоналдс пригласил более 1000 детей из 20 ведущих благотворительных фондов страны, включая "Подари жизнь", "Вера", Российский Детский Фонд. В празднике участвовали многочисленные друзья Макдоналдс, включая наших посетителей, сотрудников, а также известных дизайнеров, артистов, музыкантов и их детей. Кульминацией вечерней программы стало выступление фигуристов и акробатов на льду, а также мастер-классы по фигурному катанию от мастера спорта международного класса и лауреата этапа Кубка Мира в категории танцы на льду Анастасии Гребенкиной.

Мы выражаем искреннюю признательность всем, кто разделил этот праздник вместе с нами, и желаем, чтобы с каждым днем наша дружба становилась только крепче.