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Сама ты, мама, вредина

Рецензии
    05.02.2020, 16:25
Текст:   Алексей Литовченко
Японский режиссер Хирокадзу Корээда, получив на Каннском фестивале за "Магазинных воришек" главный приз, решил задержаться во Франции подольше и, раз пошла такая пьянка, впервые что-нибудь вдали от родной страны там снять. И снял картину "Правда", взяв на осевые роли местных богинь Катрин Денев и Жюльет Бинош, а в композиторы пригласив Алексея Айги,. Картина тем не менее из тугой струи фильмографии Корээды не выбивается - опять про семью.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Семья на этот раз творческая. К некогда прославленной французской кинодиве в летах (Катрин Денев) приезжают из Америки погостить дочь с мужем и внучкой. Дочь (Жюльет Бинош) - голливудская сценаристка, муж ее (Итан Хоук) - третьесортный телевизионный актер, внучка - маленькая девочка. Гости застают хозяйку всю в хлопотах: одновременно идет процесс публикации мемуаров и подготовка к съемкам. Плюс от нее уходит долгие годы ей верно служивший помощник, устав от выходок этой самовлюбленной мадам, которая в мемуарах ни строчкой о нем не обмолвилась, и это явилось последней каплей.

Фото: kinopoisk.ru
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Соответственно, хлопоты перепоручаются дочери, также мемуарами возмущенной, потому как мать в них на голубом глазу расписывает себя примерной любящей родительницей, что действительности нисколько не соответствует. Отец, бывший супруг дивы, и вовсе, согласно тексту, числится мертвым, а по альтернативной версии превращен в черепаху, хотя вот же он, на огонек как раз заскочил. Притом что его экс-благоверная давно сожительствует с мужчиной завидных кулинарных талантов.

Параллельно основному сюжету, который уютно и камерно разворачивается в атмосфере тотальной лжи, аллегорично вырастает другой, закрученный вокруг означенных съемок. Сюжет фильма внутри фильма - фантастический: мать из-за какой-то неизлечимой болезни вынуждена пребывать в космосе, где остается вечно молодой, и лишь раз в семь лет совершает короткие визиты на Землю, чтобы проведать дочь, на ее глазах постепенно взрослеющую, а затем стареющую. Постаревшую дочь и выпало сыграть героине Денев, отчего та не в восторге. Удрученная собственным неумолимым угасанием, она завидует напарнице, перспективной одаренной актрисе, тихо ненавидит соперницу и всячески саботирует производство.

Таким образом, у Хирокадзу Корээды все оказывается хитроумно связано и переплетено, ниточка к ниточке. Отношения между дочерью и матерью в реальности фильма зеркально отражаются в фильме внутри этой реальности отношениями матери и дочери. Тогда как невербальное противостояние двух актрис на почве зависти перекликается с подаваемой осторожными намеками семейной тайной из далекого прошлого. А тайна - по сути, трагическая история о противостоянии двух актрис на почве зависти в духе "Что случилось с Бэби Джейн?". То есть в духе фильма о трагедии, к которой привело, не поверите, противостояние двух актрис на почве зависти. И за созданием этого фильма, в свою очередь, стоит противостояние двух актрис. То есть вот на скольких уровнях это работает, ничего себе, да?

Фото: kinopoisk.ru
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Препарируя очередную семью, Корээда избегает глубокомысленных остросоциальных комментариев, он разбирает по косточкам все скелеты в шкафах, просто потому что это чрезвычайно увлекательное занятие. Все так или иначе всем нагло врут: и мать-актриса, и дочь-сценаристка, чей показательно счастливый брак, например, не такой уж счастливый, и третьесортный американский актеришка, добродушный простофиля, не в силах, конечно, этого скрыть от многоопытной прославленной артистки. Но, парадоксальным образом, тотальное вранье принимается в итоге как норма. Ведь если как следует поработать над сценарием и как следует его разыграть, то какая разница, насколько он правдив?

Тезис, безусловно, как минимум небесспорный, по крайней мере, если пытаться экстраполировать идею, но в данном конкретном случае он убедительно справедлив. "Правда" в целом и не претендует на серьезное высказывание, являясь такой чисто французской разговорной легковесной драмой с обаятельными и остроумными диалогами, где все наперебой болтают, спорят, ругаются и шутят. Характерно, что и Итан Хоук, как и его персонаж, среди бесконечных диалогов теряется, только глазами по пять копеек моргает по сторонам и едва успевает вставить пару реплик. Тут тебе не Америка, ковбой, тут страсти иного рода кипят. И закалка, соответственно, особая нужна, иначе сваришься.

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