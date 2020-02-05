Председатели судов больше не смогут наказывать судей

Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил о новациях, повышающих гарантии независимости судей. Председатели судов лишены значительной части полномочий. Например, они больше не смогут проводить проверки сигналов в отношении судей и инициировать наказание людей в мантиях.

"В соответствии с новым порядком председатели судов лишены полномочий в сфере привлечения судей к дисциплинарной ответственности, что нейтрализует существовавший ранее потенциал использования "дисциплинарной власти" как рычага воздействия на судей, - рассказал Виктор Момотов. - В соответствии с новым порядком дисциплинарное производство может быть начато только по обращению гражданина, организации, Совета судей Российской Федерации, президиума Совета судей Российской Федерации, совета судей субъекта Российской Федерации".

Любой гражданин может пожаловаться на судью, и, если сигнал обоснован, квалификационные коллегии судей проведут разбирательство. Но сам председатель суда не может написать бумагу, требующую наказания для судьи.

Ни один председатель не должен забывать, что он только первый среди равных, но никак не прямой начальник судьям.

"Перераспределение полномочий от председателей судов к органам судейского сообщества влечет за собой повышение самоуправляемости судейской корпорации, а значит, и укрепление независимости судей, - полагает председатель Совета судей России Виктор Момотов. - Расширение компетенции органов судейского сообщества подтверждает высокий уровень развития правопорядка и правовой культуры".

Заявление прозвучало на семинаре-совещании председателей советов судей субъектов Российской Федерации, прошедшем в Москве.

Напомним: за обычные преступления судьи несут ответственность по УК, как и все граждане. При этом для исключения возможности давления на правосудие законодатель предусмотрел особую процедуру привлечения судей к уголовной и административной ответственности. Если же судья проявляет недобросовестность на работе или нарушил кодекс этики, его можно наказать в дисциплинарном порядке.

Закон предусматривает для судей четыре вида ­дисциплинарных наказаний

Закон предусматривает четыре вида дисциплинарных наказаний. Судье можно объявить замечание или предупреждение, это два разных наказания. Также можно понизить судью в квалификационном классе, что скажется на его зарплате. Четвертое и самое строгое наказание: досрочное прекращение полномочий. Оно может применяться в исключительных случаях.

"За председателями судов сохраняется право рассматривать жалобы, однако только совет судей теперь вправе дать оценку наличия признаков дисциплинарного проступка у судьи, - пояснил Виктор Момотов. - При выявлении соответствующих признаков материалы передаются квалификационным коллегиям судей, которые уже вправе определить меру дисциплинарной ответственности для виновного лица".

Также, по его словам, председатели судов теперь лишены права не согласиться с решением квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидата на должность судьи. Ранее председатели судов обладали правом "вето" в отношении кандидатов, рекомендованных квалификационной коллегией. Его преодоление было возможно только двумя третями голосов.

"Передача полномочий по подбору кандидатов на судейские должности органам судейского сообщества соответствует современным стандартам и ожиданиям гражданского общества и повышает доверие к будущим судьям, - сказал Виктор Момотов. - Заседания органов судейского сообщества по общему правилу проводятся открыто, решения принимают после коллегиального обсуждения путем голосования. Повышение прозрачности процедуры - позитивный шаг, позволяющий представителям гражданского общества и судьям эффективно защищать свои права и законные интересы, добиваясь принятия взвешенных решений".