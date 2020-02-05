Президент США использовал конгресс для пиара достижений

Президент США Дональд Трамп выступил на совместном заседании двух палат американского конгресса с обращением к нации "О положении страны". Обращаясь к американцам в крайне непростые для него времена, глава Белого дома утверждал, что Америка "стала сильнее, чем ранее".

Как отметили аналитики, свою речь Трамп использовал для того, чтобы раскритиковать оппонентов из стана демократов и попутно отрекламировать экономические достижения американской администрации. Глава Белого дома говорил исключительно о своих успехах. Он не стеснялся эпитетов в отношении "социалистов" из числа демократов и "тиранических" режимов в Латинской Америке. При этом Трамп не сказал ни одной фразы о России, уделив особое внимание Китаю.

Президент США выступал в том самом зале конгресса, где в декабре прошлого года палата представителей проголосовала за его импичмент. А в среду вечером (в ночь четверга по московскому времени) в здании Капитолия свой вердикт по вопросу отстранения Трампа от власти должны вынести американские сенаторы. Но здесь расклад голосов изначально был в пользу Трампа. Американский лидер вошел в зал заседаний конгресса как победитель, сверкая улыбкой. Между тем, как и прогнозировали эксперты, атмосфера на Капитолии была накалена до предела. Камеры то и дело показывала выражение лица ярого критика президента США Нэнси Пелоси, спикера палаты представителей и третьего лица в американской иерархии власти. Наблюдатели отметили, что она с трудом сдерживает гнев, что лишний раз доказывает, насколько непреодолимой сегодня стала пропасть между главными политическими противниками, и то, как сильно, фактически пополам, расколоты вашингтонский истеблишмент и электорат.

Собственно, Пелоси первой спровоцировала конфликтную ситуацию, о которой позже напишут все комментаторы. Вместо традиционной в таких случаях протокольной фразы: "Члены конгресса, я имею большую и особую честь представить вам президента Соединенных Штатов", Пелоси просто представила Трампа, сказав: "Члены конгресса, президент Соединенных Штатов". Трамп тут же нанес ответный удар. Подойдя к трибуне, где сидели вице-президент США Майк Пенс и Пелоси, он протянул им копии своей речи, при этом, не пожав руку спикеру. Впрочем, он не обменялся рукопожатием и с однопартийцем Пенсом, к чему его отнюдь не обязывал протокол. Пелоси, которая оказалась не в своей тарелке, отомстила президенту под прицелом сотен камер. Едва он закончил выступать, как главный демократ конгресса встала и разорвала листы с речью президента. Трамп, за спиной которого происходило это действо, улыбаясь, вышел из зала. Позже Пелоси огорошит журналистов, сказав, что ее поступок было "знаком вежливости, а не проявлением гнева" и у нее, дескать, "не было альтернативы после того, как ей не пожали руку". Трамп предпочел не упоминать об эпизоде, ставшем центральным во время его обращения к нации. А лишь с сожалением отметил, что после его выступления демократы не отдали должного уважения инвалидам, ветеранам войн, талантливым ученикам, имена которых он упомянул в своей речи. Кстати, Пелоси, как сообщает "Гардиан", заранее предупредила однопартийцев, чтобы те вели себя достойно, если Трамп станет насмехаться над ними по делу об импичменте. Но президент США уклонился от обсуждения этой больной для него темы.

Республиканские члены конгресса аплодировали почти каждому предложению из речи Трампа, часто вскакивая на ноги, чтобы подбодрить его

В целом, республиканские члены конгресса аплодировали почти каждому предложению из речи Трампа, часто вскакивая на ноги, чтобы подбодрить его. Демократы сидели молча, и было заметно, как они качали головами, когда Трамп заявил: "Я говорю всем людям нашей великой страны и членам конгресса: сегодня положение Америки прочное, как никогда прежде". Мысль о том, что нынешняя администрация едва ли не лучшая в истории США, проскальзывала почти в каждом фрагменте выступления президента, посвященного вопросам внутренней политики. Трамп говорил о росте экономики, борьбе с безработицей, "сыпал" экономическими терминами и показателями, при этом не преминув уколоть своего предшественника Барака Обаму. "Потеряв 60 тысяч фабрик под управлением двух предыдущих администраций, Америка в настоящее время приобрела 12 тысяч новых производств под управлением моей администрации, где планируются или строятся тысячи и тысячи заводов и фабрик. Мы создали более полумиллиона новых рабочих мест на производстве. С момента моего избрания фондовые рынки Соединенных Штатов выросли на 70 процентов, добавив более 12 триллионов долларов к богатству нашей страны", - этот отрывок из речи Трампа хорошо иллюстрирует то, как президент США "пиарил" перед нацией свои достижения. Однако, как отметили аналитики Ассошиэйтед Пресс, Трамп взял на себя ответственность за то, что США стали крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире, хотя этот энергетический бум фактически начался еще при Бараке Обаме в конце 2000-х годов.

Трамп в своей речи затронул и "проблемные страны". Заявил, что, дескать, только благодаря доверительным отношениям с председателем КНР Си Цзиньпином смог обуздать "непомерные" торговые амбиции Пекина и якобы именно он заставил Китай покупать в США сельскохозяйственные товары. Трамп, разумеется, не мог не сказать о том, что США "стремятся к восстановлению демократии в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе". Все это происходило на глазах венесуэльского "президента-самозванца" Гуайдо, приглашенного на Капитолий лично Трампом, которого уже не привечают на Западе и которому рады, похоже, только в Овальном кабинете Белого дома. Под огонь Трампа попали и его соперники - претенденты на пост президента от демократов 78-летний Берни Сандерс и его коллега Элизабет Уоррен, предложившие усилить роль государства в сфере здравоохранения, ставшего "тотально частным". Трамп уверенно заключил, что пока он будет президентом, "социализм в Америке не пройдет".