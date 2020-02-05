Профильный комитет одобрил ряд поправок в Конституцию

Новости

Футболист Тарасов в третий раз стал отцом 05.02.2020
Власти Афин принимают экстренные меры для защиты бездомных от непогоды 05.02.2020
Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб 05.02.2020
В США пригрозили санкциями "Роснефти" из-за Венесуэлы 05.02.2020
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой 05.02.2020
Генконсульство: Россиян не было на борту аварийного лайнера в Стамбуле 05.02.2020
Найден артефакт, способный переписать историю Японии 05.02.2020
На Аляске обнаружено морское существо возрастом 200 миллионов лет 05.02.2020
Канал Showtime закрыл сериал "Рэй Донован" 05.02.2020
Названа причина смерти актера "Улиц разбитых фонарей" Дмитрия Бульбы 05.02.2020
В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях 05.02.2020
Киев признался в неготовности забрать Крым назад 05.02.2020
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе 05.02.2020
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 05.02.2020
ФАС разрешит поднять тарифы почты на пересылку заказных писем на 4,6% 05.02.2020
В Приморье жившую в подсобке со скотом девочку вернули бабушке 05.02.2020
РФС запретил "Динамо" заявлять новых игроков 05.02.2020
В суд направлено дело о крупной взятке бывшего замглавкома Внутренних войск 05.02.2020
В Австрии украли новые кованые ворота из России 05.02.2020
Белоусов: Компенсация инвествычета не должна применяться к крупным компаниям 05.02.2020
Турция заявила об отсутствии пострадавших при крушении в аэропорту Стамбула 05.02.2020
Белорусский посол высоко оценивает перспективы кооперации с Татарстаном 05.02.2020
Вокалист Rammstein выпустил клип в жанре хоррор 05.02.2020
В Татарстане ветерана войны похоронили на дорожке кладбища 05.02.2020
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах 05.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 23:02
Рубрика: Власть

Закон и порядок

Профильный комитет одобрил ряд поправок в Конституцию
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 25(8079)
В Госдуме стартовала серия заседаний для рассмотрения поправок, предложенных ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях Конституции. В среду депутаты одобрили блок поправок, касающихся судебной системы и прокуратуры.
Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Фото: Государственная Дума РФ/ duma.gov.ru Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Фото: Государственная Дума РФ/ duma.gov.ru
Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Фото: Государственная Дума РФ/ duma.gov.ru

Напомним, пакет поправок в Основной Закон был внесен президентом по итогам Послания Федеральному Собранию и в первом чтении принят Госдумой 23 января. Специально созданная рабочая группа собирает предложения ко второму чтению проекта, их набралось уже более 300. Часть идей были оформлены в виде поправок и направлены в профильный комитет по госстроительству и законодательству.

Фото: Александр Корольков/РГ
Срок подачи предложений по изменению Конституцию продлили до 14 февраля

Его председатель Павел Крашенинников (он же - сопредседатель рабочей группы) рассказал, что к началу заседания поступило уже 122 поправки, восемь были отозваны. Как пояснили "РГ" в комитете, поступающие поправки будут рассматриваться блоками - пройдет серия заседаний. Сам Крашенинников считает, что обновленная версия законопроекта может быть готова к марту. Дата второго чтения еще не определена.

Основополагающие статьи Конституции остаются незыблемыми - предложения по их изменению возвращаются авторам, подчеркнул парламентарий. Кроме того, поддержанные изменения ни в коем случае не должны вступать в противоречие с положениями Послания.

На заседании в среду комитет сосредоточился на поправках к седьмой главе Конституции, где прописаны параметры работы судебной системы РФ и органов прокуратуры. Из 21 рассмотренной поправки были одобрены восемь. Поддержанные изменения были разработаны рабочей группой. Накануне их внесли в Госдуму Крашенинников и его коллега-сопредседатель Андрей Клишас.

Одно из предложений - Генпрокурор РФ и заместители назначаются президентом по согласованию с Совфедом

Одно из ключевых их предложений - Генпрокурор РФ и его заместители назначаются президентом по согласованию с Советом Федерации. Сейчас руководителя надзорного ведомства назначает Совфед по представлению президента. Указанный порядок назначения также предлагается распространить на прокуроров военных и специализированных прокуратур. В версии первого чтения механизм касался только региональных прокуроров. Однако в рабочей группе сочли, что правила должны быть едиными для всей системы.

Норма о прокурорах является логичным продолжением положений о назначении силовиков, пояснил Павел Крашенинников. "Мы говорим здесь о Генпрокуратуре как о составной части правоохранительной системы, - отметил он. - Так что предлагается зеркальная норма - по аналогии с порядком назначения федеральных министров силового блока".

Фото: iStock
Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий

Новый порядок назначения сделает Генпрокуратуру более независимой от региональных властей, считает Крашенинников. Кроме того, эта норма направлена на исключение кризисных ситуаций во власти и сохранение системы сдержек и противовесов, продолжил он. "Мы помним истории, которые были в 90-х годах с назначением прокурора", - заметил депутат.

Другие одобренные поправки уточняют состав судебной системы и функции Конституционного суда (КС). Крашенинников особо выделил одно из предложений: КС будет проверять те или иные нормы на соответствие Основному Закону в ответ на обращения граждан в том случае, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. Глава комитета отметил, что перечень этих средств будет уточнен отдельным законом.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
Девочка, пять лет прожившая в медцентре, передана органам опеки
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам