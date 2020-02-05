Профильный комитет одобрил ряд поправок в Конституцию

В Госдуме стартовала серия заседаний для рассмотрения поправок, предложенных ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях Конституции. В среду депутаты одобрили блок поправок, касающихся судебной системы и прокуратуры.

Напомним, пакет поправок в Основной Закон был внесен президентом по итогам Послания Федеральному Собранию и в первом чтении принят Госдумой 23 января. Специально созданная рабочая группа собирает предложения ко второму чтению проекта, их набралось уже более 300. Часть идей были оформлены в виде поправок и направлены в профильный комитет по госстроительству и законодательству.

Его председатель Павел Крашенинников (он же - сопредседатель рабочей группы) рассказал, что к началу заседания поступило уже 122 поправки, восемь были отозваны. Как пояснили "РГ" в комитете, поступающие поправки будут рассматриваться блоками - пройдет серия заседаний. Сам Крашенинников считает, что обновленная версия законопроекта может быть готова к марту. Дата второго чтения еще не определена.

Основополагающие статьи Конституции остаются незыблемыми - предложения по их изменению возвращаются авторам, подчеркнул парламентарий. Кроме того, поддержанные изменения ни в коем случае не должны вступать в противоречие с положениями Послания.

На заседании в среду комитет сосредоточился на поправках к седьмой главе Конституции, где прописаны параметры работы судебной системы РФ и органов прокуратуры. Из 21 рассмотренной поправки были одобрены восемь. Поддержанные изменения были разработаны рабочей группой. Накануне их внесли в Госдуму Крашенинников и его коллега-сопредседатель Андрей Клишас.

Одно из предложений - Генпрокурор РФ и заместители назначаются президентом по согласованию с Совфедом

Одно из ключевых их предложений - Генпрокурор РФ и его заместители назначаются президентом по согласованию с Советом Федерации. Сейчас руководителя надзорного ведомства назначает Совфед по представлению президента. Указанный порядок назначения также предлагается распространить на прокуроров военных и специализированных прокуратур. В версии первого чтения механизм касался только региональных прокуроров. Однако в рабочей группе сочли, что правила должны быть едиными для всей системы.

Норма о прокурорах является логичным продолжением положений о назначении силовиков, пояснил Павел Крашенинников. "Мы говорим здесь о Генпрокуратуре как о составной части правоохранительной системы, - отметил он. - Так что предлагается зеркальная норма - по аналогии с порядком назначения федеральных министров силового блока".

Новый порядок назначения сделает Генпрокуратуру более независимой от региональных властей, считает Крашенинников. Кроме того, эта норма направлена на исключение кризисных ситуаций во власти и сохранение системы сдержек и противовесов, продолжил он. "Мы помним истории, которые были в 90-х годах с назначением прокурора", - заметил депутат.

Другие одобренные поправки уточняют состав судебной системы и функции Конституционного суда (КС). Крашенинников особо выделил одно из предложений: КС будет проверять те или иные нормы на соответствие Основному Закону в ответ на обращения граждан в том случае, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. Глава комитета отметил, что перечень этих средств будет уточнен отдельным законом.